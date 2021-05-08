  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Кадис - Уэска 8 мая прямая трансляция

Стадион: Рамон де Карранса (Кадис, Испания), вместимость: 25033
8 Мая 2021, Суббота. 19:30 МСК. Ла Лига, 35-й тур
Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания)
КадисУэска
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Кадис - Уэска, который запланирован на 08 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 35-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Кадис
Кадис
Уэска
Уэска
Главные тренеры
Испания Альваро Сервера
Испания Хосе Пачета
История личных встреч
20.09.2020 Испания - Примера Тур 2 Уэска0 : 2Кадис
24.06.2020 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 35 Уэска1 : 1Кадис
02.10.2019 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 9 Кадис1 : 0Уэска
26.03.2018 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 32 Кадис1 : 1Уэска
21.10.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 11 Уэска1 : 0Кадис
15.04.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 34 Уэска1 : 1Кадис
05.11.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 13 Кадис1 : 0Уэска

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Кадис - Атлетик 15.02.2021 прямая трансляция
    Кадис - Атлетик 15.02.2021 прямая трансляция
    Стадион: Рамон де Карранса (Кадис, Испания), вместимость: 25033 15 Февраля 2021, Понедельник. 23:00 МСК. Ла Лига, 23-й тур Главный судья: Алехандро...
  • Кадис - Вальядолид 29.12.2020 прямая трансляция
    Кадис - Вальядолид 29.12.2020 прямая трансляция
    Стадион: Рамон де Карранса (Кадис, Испания), вместимость: 25033 29 декабря 2020, Вторник. 23:30 МСК. Ла Лига, 16-й тур Главный судья: Алехандро Хосе...
  • Кадис - Эйбар 06.03.2021 прямая трансляция
    Кадис - Эйбар 06.03.2021 прямая трансляция
    Стадион: Рамон де Карранса (Кадис, Испания), вместимость: 25033 6 Марта 2021, Суббота. 20:30 МСК. Ла Лига, 26-й тур Главный судья: Карлос Дель Серро...
  • Кадис - Осасуна 12.09.2020 прямая трансляция
    Кадис - Осасуна 12.09.2020 прямая трансляция
    Стадион: Рамон де Карранса (Кадис, Испания), вместимость: 25033 12 августа 2020, суббота. 22:00 МСК. Ла Лига ,  1-й тур Главный судья:...
  • Алавес - Уэска 18 апреля прямая трансляция
    Алавес - Уэска 18 апреля прямая трансляция
    Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840 18 Апреля 2021, Воскресенье. 17:15 МСК. Ла Лига, 33-й тур Главный судья: Алехандро Хосе...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close