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Вильярреал - Сельта 9 мая прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
9 Мая 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Ла Лига, 35-й тур
Главный судья: Давид Медье Хименес (Испания)
ВильярреалСельта
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вильярреал - Сельта, который запланирован на 09 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 35-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Сельта
Виго
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Испания Иманоль Идьякес
Аргентина Эдуардо Херман Коудет
История личных встреч
08.01.2021 Испания - Примера Тур 18 Сельта0 : 4Вильярреал
13.06.2020 Испания - Примера Тур 28 Сельта0 : 1Вильярреал
24.11.2019 Испания - Примера Тур 14 Вильярреал1 : 3Сельта
30.03.2019 Испания - Примера Тур 29 Сельта3 : 2Вильярреал
08.12.2018 Испания - Примера Тур 15 Вильярреал2 : 3Сельта
28.04.2018 Испания - Примера Тур 35 Вильярреал4 : 1Сельта
17.12.2017 Испания - Примера Тур 16 Сельта0 : 1Вильярреал
12.03.2017 Испания - Примера Тур 27 Сельта0 : 1Вильярреал
16.10.2016 Испания - Примера Тур 8 Вильярреал5 : 0Сельта
02.03.2016 Испания - Примера Тур 27 Сельта0 : 0Вильярреал

Отзывы и комментарии к матчу

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