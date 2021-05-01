Реал Мадрид - Севилья 9 мая прямая трансляция

Текстовая трансляция

90+7' Всё, финальный свисток прозвучал!

90+6' Кроос покатил мяч на Каземиро у линии штрафной, Карлос обработал его и пробил с 19 метров — чуть-чуть правее штанги получилось!

90+4' 2:2 Эден Азар ГОЛ! Не без удачи сравнивает счёт «Реал». Кроос прошёл к штрафной по центру и пробил низом, мяч срикошетил от ноги Азара и полетел вместо левого угла в правый, дезориентировав Боно!

90+2' Боно, играя на выходе после навеса с левого фланга, столкнулся с Диего Карлосом, после чего упал на Оскара Родригеса. К счастью, никто не пострадал, похоже.

90' Ещё шесть минут есть у «Реала», чтобы спасти этот матч.

88' Люк де Йонг А де Йонг заменил Окампоса.

88' Оливер Торрес Последние замены «Севильи» — Оливер Торрес вместо Ракитича.

87' Асенсио выполнил навес из центра направо — слишком сильно получилось, мяч улетел за пределы поля.

85' Неманья Гудель Гудель сразу принялся мешать сопернику ввести мяч в игру из-за боковой и получил «горчичник».

84' Неманья Гудель Жордан отправляется отдыхать, Гудель на поле.

83' Оскар Родригес Оскар Родригес меняет Хоакина Сусо.

82' Фернандо на газоне, оказывают ему медицинскую помощь.

79' Эден Азар Третья замена мадридцев — Азар вместо Винисиуса.

78' 1:2 Иван Ракитич ГОЛ! Ракитич мощным ударом с «точки» отправляет мяч в правый нижний угол ворот, а Куртуа прыгает в другую сторону!

77' И назначается пенальти в ворота «Реала» в итоге!

76' Эдер Милитао Пошёл главный арбитр смотреть повтор тоже, но это другой эпизод, предшествовавший контратаке — после навеса с углового Милитао, похоже, сыграл рукой!

75' Так, смотрят VAR судьи.

74' Отбился «Реал» после углового и убежал в контратаку, которая завершилась выходом Бензема один на один с Боно, и голкипер сбил Карима с нарушением правил!

67' 1:1 Марко Асенсио ГОЛ! Бензема прорвался по центру к штрафной, прострелил направо, мяч был выбит, но атака пошла вторым темпом. Кроос закрутил мяч на Асенсио, который обработал его и послал низом под штангу!

66' Мигель Гутьеррес А Мигель Гутьеррес заменил Марсело.

66' Марко Асенсио Двойная замена у «Реала». Асенсио выходит вместо Модрича.

56' Юссеф Эн-Несири Первая замена в матче — Эн-Несири вместо Алехандро Гомеса.

56' Сусо Хоакин Сусо в подкате врезался в ногу Винисиуса и получил «горчичник».

48' Акунья красивым финтом ушёл от соперника на линии штрафной, после чего пробил правее ворот.

46' Замен в перерыве не произошло.

46' Возвращаются на поле футболисты.

45+1' Не стал ничего добавлять к первому тайму арбитр. «Реал» провёл тайм активнее «Севильи», но преимущество «сливочных» не было подавляющим — гости тоже неплохо атаковали и реализовали один из своих шансов после отменённого из-за офсайда гола мадридской команды. Разумеется, такой результат на руку «Атлетико» и «Барселоне», которые в случае поражения «Реала» остаются впереди «сливочных». Посмотрим, как сложится вторая половина матча, а сейчас отдохнём немного.

44' Марсело сбил Хесуса Наваса на фланге. Гомес навесил со штрафного к линии вратарской, от которой Кунде пробил головой — прямо в Куртуа получилось!

42' Каземиро резко пробил из-за пределов штрафной, мяч летел в угол ворот, но чуть задел Бензема и срикошетил, полетев левее штанги!

40' Марсело оступился и немного прихрамывает. Правда, медицинской помощи бразилец не просит.

38' Не получается атака правым флангом у «Реала», теряют хозяева мяч.

36' Кунде чётко сыграл на перехвате, не дав мячу после прострела Бензема дойти до Вальверде.

34' Кроос слишком сильный навес от угла поля выполнил, никто из партнёров в штрафной до мяча не дотянулся.

33' Затяжная атака «Реала» завершилась прострелом Вальверде с правого фланга, который принёс ещё один угловой.

31' Справляется «Севилья» с эти стандартом без особых проблем.

30' Марсело прошёл по левому флангу и прострелил в штрафную, где Бензема с разворота пробил под перекладину — Боно среагировал и перевёл на угловой!

28' Нанёс удар со средней дистанции Винисиус, который получился слабым, и Боно легко справился.

26' Винисиус прошёл к штрафной по левому флангу и покатил мяч на Каземиро, который мощно пробил низом по центру — Боно удалось накрыть мяч!

24' Модрич навесил с углового в центр штрафной, Ракитич выбил мяч головой.

22' 0:1 Фернандо ГОЛ! После розыгрыша штрафного и навеса Ракитич сделал скидку головой, Фернандо обработал мяч, с помощью ложного замаха ушёл от Каземиро и пробил под дальнюю штангу!

21' Каземиро Каземиро в подкате врезался в Жордана, после чего ещё начал спорить с арбитром и получил жёлтую в итоге.

19' Сусо нанёс удар по воротам со средней дистанции — слишком высоко получилось, и к тому же слабо.

17' Обыгрался Одриосола с Модричем на фланге и чуть-чуть упустил мяч за лицевую.

15' Прострелил Одриосола в штрафную с правого фланга, где защита не дала Вальверде добраться до мяча.

14' Не засчитан гол! Бензема сыграл чисто, а вот Одриосола забрался в крошечный офсайд, когда шёл навес на него.

13' Карим Бензема Так, минутку — смотрят VAR судьи.

12' 0:0 ГОЛ! Одриосола получил мяч после дальнего навеса на правый фланг, убежал к лицевой линии и закрутил подачу к дальнему углу вратарской, где оставшийся в одиночестве Бензема головой переправил мяч в сетку!

10' Бензема в контратаке прорвался по левому флангу в штрафную, где упал в борьбе Жорданом — но без нарушения правил со стороны полузащитника.

9' Теперь уже с игры навесил Акунья — Куртуа поймал мяч в прыжке.

7' Акунья выполнил навес с углового в центр штрафной — Бензема помог в обороне, выбив мяч головой.

5' Гомес на левом фланге не смог обыграть Милитао.

3' Винисиус вошёл в штрафную с левого фланга, но чуть затянул с принятием решения и был накрыт Диего Карлосом, отобравшим у него мяч.

1' Поехали! Игра началась.

0' Команды вышли на поле.