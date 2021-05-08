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Вердер - Байер 8 мая прямая трансляция

Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100
8 Мая 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 32-й тур
ВердерБайер
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вердер - Байер, который запланирован на 08 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 32 тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Вердер
Бремен
Байер
Леверкузен
Главные тренеры
Германия Флориан Кофельдт
Германия Ханнес Вольф
История личных встреч
09.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 15 Байер1 : 1Вердер
18.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 26 Вердер1 : 4Байер
26.10.2019 Германия - Бундеслига Тур 9 Байер2 : 2Вердер
17.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 26 Байер1 : 3Вердер
28.10.2018 Германия - Бундеслига Тур 9 Вердер2 : 6Байер
05.05.2018 Германия - Бундеслига Тур 33 Вердер0 : 0Байер
06.02.2018 Кубок Германии 1/4 финала Байер4 : 2 ДВВердер
13.12.2017 Германия - Бундеслига Тур 16 Байер1 : 0Вердер
10.03.2017 Германия - Бундеслига Тур 24 Байер1 : 1Вердер
15.10.2016 Германия - Бундеслига Тур 7 Вердер2 : 1Байер

Отзывы и комментарии к матчу

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