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Хоффенхайм - Шальке 8 мая прямая трансляция

Стадион: Райн-Некар-Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
8 Мая 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 32-й тур
ХоффенхаймШальке
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Хоффенхайм - Шальке, который запланирован на 08 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 32 тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Шальке-04
Гельзенкирхен
Главные тренеры
Германия Себастьян Хёнес
Греция Димитриос Граммозис
История личных встреч
09.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 15 Шальке-044 : 0Хоффенхайм
07.03.2020 Германия - Бундеслига Тур 25 Шальке-041 : 1Хоффенхайм
20.10.2019 Германия - Бундеслига Тур 8 Хоффенхайм2 : 0Шальке-04
20.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 30 Шальке-042 : 5Хоффенхайм
01.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 13 Хоффенхайм1 : 1Шальке-04
17.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 23 Шальке-042 : 1Хоффенхайм
23.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 6 Хоффенхайм2 : 0Шальке-04
26.02.2017 Германия - Бундеслига Тур 22 Шальке-041 : 1Хоффенхайм
25.09.2016 Германия - Бундеслига Тур 5 Хоффенхайм2 : 1Шальке-04
14.05.2016 Германия - Бундеслига Тур 34 Хоффенхайм1 : 4Шальке-04

Отзывы и комментарии к матчу

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