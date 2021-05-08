Нант - Бордо 8 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Нант - Бордо, который запланирован на 08 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 36-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Раймон Доменек
|Антуан Комбуаре
|Жан-Луи Гассе
|21.08.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|0 : 0
|26.01.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|0 : 1
|03.11.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|2 : 0
|24.02.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|1 : 0
|07.10.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|3 : 0
|20.01.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|0 : 1
|15.10.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|1 : 1
|16.04.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|0 : 1
|28.08.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|1 : 0
|10.02.2016
|Кубок Франции
|1/8 финала
|3 : 4 ДВ
Отзывы и комментарии к матчу
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