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Нант - Бордо 8 мая прямая трансляция

Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
8 Мая 2021, Суббота. 14:00 МСК. Лига 1, 36-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция)
НантБордо
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Нант - Бордо, который запланирован на 08 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 36-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Нант
Нант
Бордо
Бордо
Главные тренеры
Франция Раймон Доменек
Франция Антуан Комбуаре
Франция Жан-Луи Гассе
История личных встреч
21.08.2020 Франция - Лига 1 Тур 1 Бордо0 : 0Нант
26.01.2020 Франция - Лига 1 Тур 21 Нант0 : 1Бордо
03.11.2019 Франция - Лига 1 Тур 12 Бордо2 : 0Нант
24.02.2019 Франция - Лига 1 Тур 26 Нант1 : 0Бордо
07.10.2018 Франция - Лига 1 Тур 9 Бордо3 : 0Нант
20.01.2018 Франция - Лига 1 Тур 22 Нант0 : 1Бордо
15.10.2017 Франция - Лига 1 Тур 9 Бордо1 : 1Нант
16.04.2017 Франция - Лига 1 Тур 33 Нант0 : 1Бордо
28.08.2016 Франция - Лига 1 Тур 3 Бордо1 : 0Нант
10.02.2016 Кубок Франции 1/8 финала Бордо3 : 4 ДВНант

Отзывы и комментарии к матчу

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