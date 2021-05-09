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Реймс - Монако 9 мая прямая трансляция

Стадион: Огюст Делоне II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
9 Мая 2021, Воскресенье. 18:05 МСК. Лига 1, 36-й тур
Главный судья: Антони Готье (Секлин, Франция)
РеймсМонако
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Реймс - Монако, который запланирован на 09 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 36-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Реймс
Реймс
Монако
Монако
Главные тренеры
Франция Давид Гуйон
Хорватия Нико Ковач
История личных встреч
23.08.2020 Франция - Лига 1 Тур 1 Монако2 : 2Реймс
29.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 27 Монако1 : 1Реймс
04.01.2020 Кубок Франции 1/32 финала Монако2 : 1Реймс
21.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 6 Реймс0 : 0Монако
13.04.2019 Франция - Лига 1 Тур 32 Монако0 : 0Реймс
03.11.2018 Франция - Лига 1 Тур 12 Реймс1 : 0Монако
11.03.2016 Франция - Лига 1 Тур 30 Монако2 : 2Реймс
25.10.2015 Франция - Лига 1 Тур 11 Реймс0 : 1Монако
22.03.2015 Франция - Лига 1 Тур 30 Реймс1 : 3Монако
31.10.2014 Франция - Лига 1 Тур 12 Монако1 : 1Реймс

Отзывы и комментарии к матчу

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