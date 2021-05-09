Реймс - Монако 9 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Реймс - Монако, который запланирован на 09 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 36-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Давид Гуйон
|Нико Ковач
|23.08.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|2 : 2
|29.02.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|1 : 1
|04.01.2020
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 1
|21.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|0 : 0
|13.04.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|0 : 0
|03.11.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|1 : 0
|11.03.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|2 : 2
|25.10.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|0 : 1
|22.03.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|1 : 3
|31.10.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|1 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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