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Сент-Этьен - Марсель 9 мая прямая трансляция

Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 42000
9 Мая 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. Лига 1, 36-й тур
Главный судья: Йоан Амель (Франция)
Сент-ЭтьенМарсель
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сент-Этьен - Марсель, который запланирован на 09 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 36-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Марсель
Марсель
Главные тренеры
Франция Клод Пюэль
Аргентина Хорхе Сампаоли
История личных встреч
17.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 1 Марсель0 : 2Сент-Этьен
05.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 23 Сент-Этьен0 : 2Марсель
01.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 4 Марсель1 : 0Сент-Этьен
03.03.2019 Франция - Лига 1 Тур 27 Марсель2 : 0Сент-Этьен
16.01.2019 Франция - Лига 1 Тур 17 Сент-Этьен2 : 1Марсель
09.02.2018 Франция - Лига 1 Тур 25 Сент-Этьен2 : 2Марсель
10.12.2017 Франция - Лига 1 Тур 17 Марсель3 : 0Сент-Этьен
16.04.2017 Франция - Лига 1 Тур 33 Марсель4 : 0Сент-Этьен
30.11.2016 Франция - Лига 1 Тур 15 Сент-Этьен0 : 0Марсель
21.02.2016 Франция - Лига 1 Тур 27 Марсель1 : 1Сент-Этьен

Отзывы и комментарии к матчу

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