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Леванте - Барселона 11 мая прямая трансляция

Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
11 Мая 2021, Вторник. 23:00 МСК. Ла Лига, 36-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания)
ЛевантеБарселона
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Леванте - Барселона, который запланирован на 11 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 36-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Леванте
Валенсия
Барселона
Барселона
Главные тренеры
Испания Пако Лопес
Нидерланды Рональд Куман
Нидерланды Альфред Шрёдер
История личных встреч
13.12.2020 Испания - Примера Тур 13 Барселона1 : 0Леванте
02.02.2020 Испания - Примера Тур 22 Барселона2 : 1Леванте
02.11.2019 Испания - Примера Тур 12 Леванте3 : 1Барселона
27.04.2019 Испания - Примера Тур 35 Барселона1 : 0Леванте
17.01.2019 Кубок Испании 1/8 финала Барселона3 : 0Леванте
10.01.2019 Кубок Испании 1/8 финала Леванте2 : 1Барселона
16.12.2018 Испания - Примера Тур 16 Леванте0 : 5Барселона
13.05.2018 Испания - Примера Тур 37 Леванте5 : 4Барселона
07.01.2018 Испания - Примера Тур 18 Барселона3 : 0Леванте
07.02.2016 Испания - Примера Тур 23 Леванте0 : 2Барселона

Отзывы и комментарии к матчу

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