Сассуоло - Ювентус 12 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сассуоло - Ювентус, который запланирован на 12 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 36-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Роберто де Дзерби
|Андреа Пирло
|10.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 17
|3 : 1
|15.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 33
|3 : 3
|01.12.2019
|Италия - Серия А
|Тур 14
|2 : 2
|10.02.2019
|Италия - Серия А
|Тур 23
|0 : 3
|16.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 4
|2 : 1
|04.02.2018
|Италия - Серия А
|Тур 23
|7 : 0
|17.09.2017
|Италия - Серия А
|Тур 4
|1 : 3
|29.01.2017
|Италия - Серия А
|Тур 22
|0 : 2
|10.09.2016
|Италия - Серия А
|Тур 3
|3 : 1
|11.03.2016
|Италия - Серия А
|Тур 29
|1 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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