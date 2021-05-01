Севилья - Валенсия 12 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Севилья - Валенсия, который запланирован на 12 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 36-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Хулен Лопетеги
|Воро
|27.01.2021
|Кубок Испании
|1/8 финала
|3 : 0
|22.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 15
|0 : 1
|19.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 38
|1 : 0
|30.10.2019
|Испания - Примера
|Тур 11
|1 : 1
|31.03.2019
|Испания - Примера
|Тур 29
|0 : 1
|08.12.2018
|Испания - Примера
|Тур 15
|1 : 1
|10.03.2018
|Испания - Примера
|Тур 28
|0 : 2
|21.10.2017
|Испания - Примера
|Тур 9
|4 : 0
|16.04.2017
|Испания - Примера
|Тур 32
|0 : 0
|26.11.2016
|Испания - Примера
|Тур 13
|2 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500 1 октября 2020, Четверг. 20:00 МСК. Ла Лига , 4-й тур Главный судья:...
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500 23 января 2021, Суббота. 18:15 МСК. Ла Лига, 20-й тур Главный судья: Гуильермо...
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500 13 Февраля 2021, Суббота. 18:15 МСК. Ла Лига, 23-й тур Главный судья: Давид...
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500 19 июля 2020, воскресенье. 22:00 МСК. 38-й тур Главный судья: Хосе Луис...
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500 17 Марта 2021, Среда. 21:00 МСК. Ла Лига, 2-й тур...