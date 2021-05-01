  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Севилья - Валенсия 12 мая прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
12 Мая 2021, Среда. 20:00 МСК. Ла Лига, 36-й тур
Главный судья: Хавьер Эстрада Фернандес (Лерида, Испания)
СевильяВаленсия
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Севилья - Валенсия, который запланирован на 12 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 36-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Севилья
Севилья
Валенсия
Валенсия
Главные тренеры
Испания Хулен Лопетеги
Испания Воро
История личных встреч
27.01.2021 Кубок Испании 1/8 финала Севилья3 : 0Валенсия
22.12.2020 Испания - Примера Тур 15 Валенсия0 : 1Севилья
19.07.2020 Испания - Примера Тур 38 Севилья1 : 0Валенсия
30.10.2019 Испания - Примера Тур 11 Валенсия1 : 1Севилья
31.03.2019 Испания - Примера Тур 29 Севилья0 : 1Валенсия
08.12.2018 Испания - Примера Тур 15 Валенсия1 : 1Севилья
10.03.2018 Испания - Примера Тур 28 Севилья0 : 2Валенсия
21.10.2017 Испания - Примера Тур 9 Валенсия4 : 0Севилья
16.04.2017 Испания - Примера Тур 32 Валенсия0 : 0Севилья
26.11.2016 Испания - Примера Тур 13 Севилья2 : 1Валенсия

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Севилья - Леванте 01.10.2020 прямая трансляция
    Севилья - Леванте 01.10.2020 прямая трансляция
    Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500 1 октября 2020, Четверг. 20:00 МСК. Ла Лига ,  4-й тур Главный судья:...
  • Севилья - Кадис 23.01.2021 прямая трансляция
    Севилья - Кадис 23.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500 23 января 2021, Суббота. 18:15 МСК. Ла Лига, 20-й тур Главный судья: Гуильермо...
  • Севилья - Уэска смотреть онлайн 13.02.2021
    Севилья - Уэска смотреть онлайн 13.02.2021
    Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500 13 Февраля 2021, Суббота. 18:15 МСК. Ла Лига, 23-й тур Главный судья: Давид...
  • Севилья - Валенсия прямая трансляция 19.07.2020
    Севилья - Валенсия прямая трансляция 19.07.2020
    Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500 19 июля 2020, воскресенье. 22:00 МСК. 38-й тур Главный судья: Хосе Луис...
  • Севилья - Эльче 17 марта прямая трансляция
    Севилья - Эльче 17 марта прямая трансляция
    Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500 17 Марта 2021, Среда. 21:00 МСК. Ла Лига, 2-й тур...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close