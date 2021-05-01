Уфа - Арсенал Тула 16 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Уфа - Арсенал Тула, который запланирован на 15 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Алексей Борисович Стукалов
|Дмитрий Владимирович Парфёнов
|14.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|2 : 3
|22.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|0 : 0
|11.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|1 : 0
|20.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 24
|1 : 2
|05.10.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|1 : 1
|07.04.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|2 : 1
|24.09.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|1 : 0
|30.04.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 26
|1 : 0
|30.10.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|0 : 2
|12.04.2015
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|0 : 1
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