  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Онлайн трансляции
Суббота 15 мая

21:45  it Рома - Лацио 22:00  en Брайтон - Вест Хэм 22:30  pt Риу Аве - Порту
Воскресенье 16 мая

13:30  it Фиорентина - Наполи 14:00  en Кристал Пэлас - Астон Вилла 14:00  ru Локомотив - Урал 14:00  ru Тамбов - Зенит
14:00  ru Ростов - Краснодар 14:00  ru Рубин - Ротор 14:00  ru Уфа - Арсенал 14:00  ru Ахмат - Спартак
14:00  ru Динамо - ЦСКА 14:00  ru Химки - Сочи 16:00  it Беневенто - Кротоне 16:00  it Удинезе - Сампдория
16:05  en Тоттенхэм - Вулверхэмптон 18:30  en Вест Бромвич - Ливерпуль 19:00  it Парма - Сассуоло 19:00  de Майнц - Боруссия Д
19:30  es Атлетик - Реал Мадрид 19:30  es Хетафе - Леванте 19:30  es Вильярреал - Севилья 19:30  es Валенсия - Эйбар
19:30  es Барселона - Сельта 19:30  es Кадис - Эльче 19:30  es Реал Сосьедад - Вальядолид 19:30  es Бетис - Уэска
19:30  es Атлетико - Осасуна 19:30  es Алавес - Гранада 21:00  en Эвертон - Шеффилд 21:30  de Лейпциг - Вольфсбург
21:45  it Милан - Кальяри 22:00  fr Ним - Лион 22:00  fr Бордо - Ланс 22:00  fr Лорьян - Метц
22:00  fr ПСЖ - Реймс 22:00  fr Монпелье - Брест 22:00  fr Дижон - Нант 22:00  fr Марсель - Анже
22:00  fr Монако - Ренн 22:00  fr Ницца - Страсбург 22:00  fr Лилль - Сент-Этьен
Свернуть список

Уфа - Арсенал Тула 16 мая прямая трансляция

Стадион: Нефтяник (Уфа, Россия), вместимость: 15200
16 Мая 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. РПЛ, 30-й тур
УфаАрсенал Тула
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Уфа - Арсенал Тула, который запланирован на 15 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Уфа
Уфа
Арсенал
Тула
Главные тренеры
Россия Алексей Борисович Стукалов
Украина Дмитрий Владимирович Парфёнов
История личных встреч
14.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Арсенал2 : 3Уфа
22.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Уфа0 : 0Арсенал
11.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Арсенал1 : 0Уфа
20.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Уфа1 : 2Арсенал
05.10.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Арсенал1 : 1Уфа
07.04.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Арсенал2 : 1Уфа
24.09.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Уфа1 : 0Арсенал
30.04.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Уфа1 : 0Арсенал
30.10.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Арсенал0 : 2Уфа
12.04.2015 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Уфа0 : 1Арсенал

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Смотреть онлайн ВХЛ: Локомотив Я – Нефтяник прямая трансляция
    Смотреть онлайн ВХЛ: Локомотив Я – Нефтяник прямая трансляция
    Хоккей | ВХЛ Смотреть онлайн Локомотив Я – Нефтяник | Прямая видео трансляция матча Начало 12.12.2011 в 18:55...
  • Химки - Арсенал Тула 11.12.2020 прямая трансляция
    Химки - Арсенал Тула 11.12.2020 прямая трансляция
    Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636 11 декабря 2020, Пятница. 19:00 МСК. Премьер-Лига, 18-й тур Главный судья: Иван...
  • Анжи - Арсенал Тула смотреть онлайн 22.10.2017
    Анжи - Арсенал Тула смотреть онлайн 22.10.2017
    Футбол |  Российская Премьер Лига 2017/18 | 14-й тур Прямая трансляция матча  Анжи - Арсенал Тула Начало 22 октября 2017г в 19:00 мск ...
  • Арсенал Тула – ЦСКА смотреть онлайн 27.10.2017
    Арсенал Тула – ЦСКА смотреть онлайн 27.10.2017
    Футбол |  Российская Премьер Лига 2017/18 | 15-й тур Прямая трансляция матча  Арсенал Тула – ЦСКА Начало 27 октября 2017г в 19:30...
  • Арсенал Тула - Динамо М смотреть онлайн 15.09.2017
    Арсенал Тула - Динамо М смотреть онлайн 15.09.2017
    Футбол |  Российская Премьер Лига 2017/18 | 10-й тур Прямая трансляция матча  Арсенал Тула - Динамо М Начало 15 сентября 2017г в 19:30...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close