Ростов - Краснодар 16 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ростов - Краснодар, который запланирован на 15 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Валерий Георгиевич Карпин
|Виктор Михайлович Гончаренко
|04.02.2021
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|30.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|1 : 1
|01.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|1 : 1
|23.02.2020
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|03.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|2 : 2
|30.06.2019
|Кубок Матч Премьер
|Тур 2
|3 : 0
|05.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|1 : 1
|24.02.2019
|Кубок России
|1/4 финала
|1 : 0
|05.12.2018
|Кубок России
|1/4 финала
|2 : 2
|04.11.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|2 : 2
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