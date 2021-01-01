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Суббота 15 мая

21:45  it Рома - Лацио 22:00  en Брайтон - Вест Хэм 22:30  pt Риу Аве - Порту
Воскресенье 16 мая

13:30  it Фиорентина - Наполи 14:00  en Кристал Пэлас - Астон Вилла 14:00  ru Локомотив - Урал 14:00  ru Тамбов - Зенит
14:00  ru Ростов - Краснодар 14:00  ru Рубин - Ротор 14:00  ru Уфа - Арсенал 14:00  ru Ахмат - Спартак
14:00  ru Динамо - ЦСКА 14:00  ru Химки - Сочи 16:00  it Беневенто - Кротоне 16:00  it Удинезе - Сампдория
16:05  en Тоттенхэм - Вулверхэмптон 18:30  en Вест Бромвич - Ливерпуль 19:00  it Парма - Сассуоло 19:00  de Майнц - Боруссия Д
19:30  es Атлетик - Реал Мадрид 19:30  es Хетафе - Леванте 19:30  es Вильярреал - Севилья 19:30  es Валенсия - Эйбар
19:30  es Барселона - Сельта 19:30  es Кадис - Эльче 19:30  es Реал Сосьедад - Вальядолид 19:30  es Бетис - Уэска
19:30  es Атлетико - Осасуна 19:30  es Алавес - Гранада 21:00  en Эвертон - Шеффилд 21:30  de Лейпциг - Вольфсбург
21:45  it Милан - Кальяри 22:00  fr Ним - Лион 22:00  fr Бордо - Ланс 22:00  fr Лорьян - Метц
22:00  fr ПСЖ - Реймс 22:00  fr Монпелье - Брест 22:00  fr Дижон - Нант 22:00  fr Марсель - Анже
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Ростов - Краснодар 16 мая прямая трансляция

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
16 Мая 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. РПЛ, 30-й тур
РостовКраснодар
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ростов - Краснодар, который запланирован на 15 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Россия Валерий Георгиевич Карпин
Беларусь Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
04.02.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Краснодар2 : 0Ростов
30.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Краснодар1 : 1Ростов
01.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Ростов1 : 1Краснодар
23.02.2020 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Краснодар0 : 1Ростов
03.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Краснодар2 : 2Ростов
30.06.2019 Кубок Матч Премьер Тур 2 Краснодар3 : 0Ростов
05.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Ростов1 : 1Краснодар
24.02.2019 Кубок России 1/4 финала Ростов1 : 0Краснодар
05.12.2018 Кубок России 1/4 финала Краснодар2 : 2Ростов
04.11.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Краснодар2 : 2Ростов

Отзывы и комментарии к матчу

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