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Воскресенье 16 мая

13:30  it Фиорентина - Наполи 14:00  en Кристал Пэлас - Астон Вилла 14:00  ru Локомотив - Урал 14:00  ru Тамбов - Зенит
14:00  ru Ростов - Краснодар 14:00  ru Рубин - Ротор 14:00  ru Уфа - Арсенал 14:00  ru Ахмат - Спартак
14:00  ru Динамо - ЦСКА 14:00  ru Химки - Сочи 16:00  it Беневенто - Кротоне 16:00  it Удинезе - Сампдория
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19:30  es Атлетик - Реал Мадрид 19:30  es Хетафе - Леванте 19:30  es Вильярреал - Севилья 19:30  es Валенсия - Эйбар
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19:30  es Атлетико - Осасуна 19:30  es Алавес - Гранада 21:00  en Эвертон - Шеффилд 21:30  de Лейпциг - Вольфсбург
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Кристал Пэлас - Астон Вилла 16 мая прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
16 Мая 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. АПЛ, 36-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия)
Кристал ПэласАстон Вилла
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Кристал Пэлас - Астон Вилла, который запланирован на 16 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 36-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Астон Вилла
Бирмингем
Главные тренеры
Англия Рой Ходжсон
Англия Дин Смит
История личных встреч
26.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 15 Астон Вилла3 : 0Кристал Пэлас
12.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 35 Астон Вилла2 : 0Кристал Пэлас
31.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 4 Кристал Пэлас1 : 0Астон Вилла
12.01.2016 Англия - Премьер-лига Тур 21 Астон Вилла1 : 0Кристал Пэлас
22.08.2015 Англия - Премьер-лига Тур 3 Кристал Пэлас2 : 1Астон Вилла
01.01.2015 Англия - Премьер-лига Тур 20 Астон Вилла0 : 0Кристал Пэлас
02.12.2014 Англия - Премьер-лига Тур 14 Кристал Пэлас0 : 1Астон Вилла
12.04.2014 Англия - Премьер-лига Тур 34 Кристал Пэлас1 : 0Астон Вилла
26.12.2013 Англия - Премьер-лига Тур 18 Астон Вилла0 : 1Кристал Пэлас
24.02.2010 Кубок Англии 1/8 финала Астон Вилла3 : 1Кристал Пэлас

Отзывы и комментарии к матчу

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