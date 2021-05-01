Кристал Пэлас - Астон Вилла 16 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Кристал Пэлас - Астон Вилла, который запланирован на 16 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 36-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Рой Ходжсон
|Дин Смит
|26.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|3 : 0
|12.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|2 : 0
|31.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|1 : 0
|12.01.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|1 : 0
|22.08.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|2 : 1
|01.01.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|0 : 0
|02.12.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|0 : 1
|12.04.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|1 : 0
|26.12.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|0 : 1
|24.02.2010
|Кубок Англии
|1/8 финала
|3 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
22 августа 2015 | Чемпионат Англии 2015/2016 ...
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788 12 июля 2020, воскресенье. 16:15 МСК. 35-й тур Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс,...
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309 12 августа 2020, суббота. 17:00 МСК. АПЛ, 1-й тур Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс,...
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309 26 августа 2020, Суббота. 17:00 МСК. АПЛ, 3 -й тур Главный судья: Кевин Френд...
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309 26 июля 2020, восркесенье. 18:00 МСК. 38-й тур Главный судья: Андре Марринер...