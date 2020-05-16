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14:00  ru Ростов - Краснодар 14:00  ru Рубин - Ротор 14:00  ru Уфа - Арсенал 14:00  ru Ахмат - Спартак
14:00  ru Динамо - ЦСКА 14:00  ru Химки - Сочи 16:00  it Беневенто - Кротоне 16:00  it Удинезе - Сампдория
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19:30  es Атлетик - Реал Мадрид 19:30  es Хетафе - Леванте 19:30  es Вильярреал - Севилья 19:30  es Валенсия - Эйбар
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19:30  es Атлетико - Осасуна 19:30  es Алавес - Гранада 21:00  en Эвертон - Шеффилд 21:30  de Лейпциг - Вольфсбург
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Валенсия - Эйбар 16 мая прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
16 Мая 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Ла Лига, 37-й тур
Главный судья: Валентин Писарро Гомес (Испания)
ВаленсияЭйбар
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Валенсия - Эйбар, который запланирован на 16 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 37-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Эйбар
Эйбар
Главные тренеры
Испания Воро
Испания Хосе Луис Мендилибар
История личных встреч
07.12.2020 Испания - Примера Тур 12 Эйбар0 : 0Валенсия
25.06.2020 Испания - Примера Тур 31 Эйбар1 : 0Валенсия
04.01.2020 Испания - Примера Тур 19 Валенсия1 : 0Эйбар
28.04.2019 Испания - Примера Тур 35 Валенсия0 : 1Эйбар
15.12.2018 Испания - Примера Тур 16 Эйбар1 : 1Валенсия
29.04.2018 Испания - Примера Тур 35 Валенсия0 : 0Эйбар
16.12.2017 Испания - Примера Тур 16 Эйбар2 : 1Валенсия
04.02.2017 Испания - Примера Тур 21 Валенсия0 : 4Эйбар
27.08.2016 Испания - Примера Тур 2 Эйбар1 : 0Валенсия
20.04.2016 Испания - Примера Тур 34 Валенсия4 : 0Эйбар

Отзывы и комментарии к матчу

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