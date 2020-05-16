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Воскресенье 16 мая

13:30  it Фиорентина - Наполи 14:00  en Кристал Пэлас - Астон Вилла 14:00  ru Локомотив - Урал 14:00  ru Тамбов - Зенит
14:00  ru Ростов - Краснодар 14:00  ru Рубин - Ротор 14:00  ru Уфа - Арсенал 14:00  ru Ахмат - Спартак
14:00  ru Динамо - ЦСКА 14:00  ru Химки - Сочи 16:00  it Беневенто - Кротоне 16:00  it Удинезе - Сампдория
16:05  en Тоттенхэм - Вулверхэмптон 18:30  en Вест Бромвич - Ливерпуль 19:00  it Парма - Сассуоло 19:00  de Майнц - Боруссия Д
19:30  es Атлетик - Реал Мадрид 19:30  es Хетафе - Леванте 19:30  es Вильярреал - Севилья 19:30  es Валенсия - Эйбар
19:30  es Барселона - Сельта 19:30  es Кадис - Эльче 19:30  es Реал Сосьедад - Вальядолид 19:30  es Бетис - Уэска
19:30  es Атлетико - Осасуна 19:30  es Алавес - Гранада 21:00  en Эвертон - Шеффилд 21:30  de Лейпциг - Вольфсбург
21:45  it Милан - Кальяри 22:00  fr Ним - Лион 22:00  fr Бордо - Ланс 22:00  fr Лорьян - Метц
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Парма - Сассуоло 16 мая прямая трансляция

Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 27906
16 Мая 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. Серия А, 37-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия)
ПармаСассуоло
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Парма - Сассуоло, который запланирован на 16 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 37-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Парма
Парма
Сассуоло
Сассуоло
Главные тренеры
Италия Роберто Д'Аверса
Италия Роберто де Дзерби
История личных встреч
17.01.2021 Италия - Серия А Тур 18 Сассуоло1 : 1Парма
16.02.2020 Италия - Серия А Тур 24 Сассуоло0 : 1Парма
25.09.2019 Италия - Серия А Тур 5 Парма1 : 0Сассуоло
14.04.2019 Италия - Серия А Тур 32 Сассуоло0 : 0Парма
25.11.2018 Италия - Серия А Тур 13 Парма2 : 1Сассуоло
15.03.2015 Италия - Серия А Тур 27 Сассуоло4 : 1Парма
25.10.2014 Италия - Серия А Тур 8 Парма1 : 3Сассуоло
02.03.2014 Италия - Серия А Тур 26 Сассуоло0 : 1Парма
06.10.2013 Италия - Серия А Тур 7 Парма3 : 1Сассуоло

Отзывы и комментарии к матчу

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