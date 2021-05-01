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Фрайбург - Бавария 15 мая прямая трансляция

Стадион: Шварцвальд-Штадион (Фрайбург, Германия), вместимость: 24000
15 Мая 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 33-й тур
ФрайбургБавария
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Фрайбург - Бавария, который запланирован на 15 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 33 тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Бавария
Мюнхен
Главные тренеры
Германия Кристиан Штрайх
Германия Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
17.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 16 Бавария2 : 1Фрайбург
20.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 33 Бавария3 : 1Фрайбург
18.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 16 Фрайбург1 : 3Бавария
30.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 27 Фрайбург1 : 1Бавария
03.11.2018 Германия - Бундеслига Тур 10 Бавария1 : 1Фрайбург
04.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 25 Фрайбург0 : 4Бавария
14.10.2017 Германия - Бундеслига Тур 8 Бавария5 : 0Фрайбург
20.05.2017 Германия - Бундеслига Тур 34 Бавария4 : 1Фрайбург
20.01.2017 Германия - Бундеслига Тур 17 Фрайбург1 : 2Бавария
16.05.2015 Германия - Бундеслига Тур 33 Фрайбург2 : 1Бавария

Отзывы и комментарии к матчу

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