Канада - Латвия 21 мая прямая трансляция
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада - Латвия, которое состоится 21 мая 2021 года в 20:15 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Мира по хоккею 2021, оно проводится в стране Латвия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Канада
Латвия
Главные тренеры
|Жерар Галлан
|Боб Хартли
История личных встреч
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Канада — Латвия. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 20:15 по московскому времени.
Отзывы и комментарии к матчу
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