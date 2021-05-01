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Канада - Латвия 21 мая прямая трансляция

Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300
21 Мая 2021, Пятница. 20:15 МСК. ЧМ-2021
Канада U20Латвия
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада - Латвия, которое состоится 21 мая 2021 года в 20:15 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Мира по хоккею 2021, оно проводится в стране Латвия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Канада
Латвия
Главные тренеры
Канада Жерар Галлан
Канада Боб Хартли
История личных встреч
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Канада — Латвия. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 20:15 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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