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Финляндия - США 22 мая прямая трансляция

Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300
22 Мая 2021, Суббота. 16:15 МСК. ЧМ-2021
Финляндия U20США U20
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия - США, которое состоится 22 мая 2021 года в 16:15 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Мира по хоккею 2021, оно проводится в стране Латвия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Финляндия
США
Главные тренеры
Финляндия Юкка Ялонен
США Джек Капуано
История личных встреч
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Финляндия — США. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 16:15 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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