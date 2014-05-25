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Воскресенье 23 мая

12:15  ho Норвегия - Италия 12:15  ho Великобритания - Словакия 16:00  f1 Гран-при Монако 16:00  it Интер - Удинезе
16:15  ho Казахстан - Финляндия 16:15  ho Швеция - Беларусь 18:00  en Фулхэм - Ньюкасл 18:00  en Лидс - Вест Бромвич
18:00  en Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 18:00  en Лестер - Тоттенхэм 18:00  en Манчестер Сити - Эвертон 18:00  en Ливерпуль - Кристал Пэлас
18:00  en Астон Вилла - Челси 18:00  en Арсенал - Брайтон 18:00  en Вест Хэм - Саутгемптон 18:00  en Шеффилд - Бёрнли
19:30  es Гранада - Хетафе 20:15  ho Канада - США 20:15  ho Дания - Швейцария 21:45  it Торино - Беневенто
21:45  it Аталанта - Милан 21:45  it Специя - Рома 21:45  it Наполи - Верона 21:45  it Сассуоло - Лацио
21:45  it Болонья - Ювентус 22:00  es Севилья - Алавес 22:00  fr Анже - Лилль 22:00  fr Лион - Ницца
22:00  fr Брест - ПСЖ 22:00  fr Ланс - Монако 22:00  fr Метц - Марсель 22:00  fr Реймс - Бордо
22:00  fr Ренн - Ним 22:00  fr Нант - Монпелье 22:00  fr Страсбург - Лорьян 22:00  fr Сент-Этьен - Дижон
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Гран-при Монако прямая трансляция 23 мая 2021 Гонка смотреть онлайн

Арена: Городская трасса Монте-Карло (Монте-Карло, Монако)
Этап 05. Гран-при Монако. Гонка (66 кругов, 306.826 км)
23 мая 2021, воскресенье. 16:00 МСК

Формула-1Гран-при Монако

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Монако, которое состоится 23 мая 2021 года в 16:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2021. Этап 04, оно проводится в стране Монте-Карло, Монако. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортсмен Команда Результат Очки
1 Монако Шарль Леклер Scuderia Ferrari
2 Нидерланды Макс Ферстаппен Red Bull
3 Финляндия Валттери Боттас Mercedes AMG F1
4 Испания Карлос Сайнс-младший Scuderia Ferrari
5 Великобритания Ландо Норрис McLaren
6 Франция Пьер Гасли Scuderia AlphaTauri
7 Великобритания Льюис Хэмилтон Mercedes AMG F1
8 Германия Себастьян Феттель Aston Martin
9 Мексика Серхио Перес Red Bull
10 Италия Антонио Джовинацци Alfa Romeo
11 Франция Эстебан Окон Alpine
12 Австралия Даниэль Риккардо McLaren
13 Канада Лэнс Стролл Aston Martin
14 Финляндия Кими Райкконен Alfa Romeo
15 Великобритания Джордж Расселл Williams
16 Япония Юки Цунода Scuderia AlphaTauri
17 Испания Фернандо Алонсо Alpine
18 Канада Николас Латифи Williams
19 Россия Никита Мазепин Haas
20 Германия Мик Шумахер Haas

Отзывы и комментарии к матчу

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