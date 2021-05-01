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Хольштайн Киль - Кельн 29 мая прямая трансляция

Стадион: Хольштайн-Штадион (Киль, Германия), вместимость: 11386
29 Мая 2021, Суббота. 17:00 МСК. Бундеслига 2020/2021
КильКельн
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Хольштайн - Кельн, который запланирован на 29 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии. Переходные матчи. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Хольштайн
Киль
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
Германия Оле Вернер
Германия Фридхельм Функель
История личных встреч

Отзывы и комментарии к матчу

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