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Финляндия - Чехия 3 июня прямая трансляция

Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300
3 Июня 2021, Четверг. 20:15 МСК. ЧМ-2021, 1/4 Финала
Финляндия U20Чехия U20
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия - Чехия, которое состоится 03 июня 2021 года в 20:15 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Мира по хоккею 2021, оно проводится в стране Латвия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Финляндия
Чехия
Главные тренеры
Финляндия Юкка Ялонен
Чехия Филип Пешан
История личных встреч
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала чемпионата мира по хоккею: Финляндия — Чехия. Начало встречи запланировано на 20:15 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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