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Колумбия - Аргентина 9 июня прямая трансляция

Стадион: Метрополитано Роберто Мелендес (Барранкилья, Колумбия), вместимость: 49612
9 Июня 2021, Среда. 02:00 МСК. Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022, 8-й тур
Главный судья: Роберто Тобар (Чили)
КолумбияАргентина
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Колумбия - Аргентина, который запланирован на 09 июня 2021. Эта встреча пройдет в стране Колумбия. Турнир: Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022. Переходные матчи. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Колумбия
Аргентина
Главные тренеры
Колумбия Рейнальдо Руэда
Аргентина Лионель Скалони
История личных встреч

Отзывы и комментарии к матчу

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