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Бразилия - Колумбия 24 июня прямая трансляция

Стадион: Олимпико Нилтон Сантос - Энженьян (Рио-де-Жанейро, Бразилия), вместимость: 46931
24 Июня 2021, Четверг. 03:00 МСК. Кубок Америки, 4-тур
Главный судья: Нестор Питана (Корпус, Мисьонес, Аргентина)
БразилияКолумбия
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бразилия - Колумбия, который запланирован на 24 июня 2021. Эта встреча пройдет в стране Бразилия. Турнир: Кубок Америки по футболу. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Эквадор
Перу
1ЭквадорврХерман Галиндес
7ЭквадорзщПервис Эступиньян
3ЭквадорзщПьеро Инкапье
4ЭквадорзщРоберт Арболеда
17ЭквадорзщАнхело Пресиадо
18ЭквадорпзЭдуар Пресиадо
23ЭквадорпзМойсес Кайседо
20ЭквадорпзСебастьян Мендес
21ЭквадорпзАлан Франко
10ЭквадорпзДамиан Диас
9ЭквадорнпЛеонардо Кампана
1ПеруврПедро Гальесе
15ПерузщКристиан Рамос
3ПерузщАльдо Корсо
6ПерузщМигель Трауко
22ПерузщАлександер Кальенс
19ПерупзЙосимар Йотун
13ПерупзРенато Тапиа
10ПерупзКристиан Куэва
8ПерупзСерхио Пенья
18ПерупзАндре Каррильо
9ПерунпДжанлука Лападула
Запасные
22ЭквадорврАлешандер Домингес
12ЭквадорврПедро Ортис
14ЭквадорзщХавьер Арреага
2ЭквадорзщФеликс Торрес
27ЭквадорзщДиего Паласиос
16ЭквадорзщМарио Пинейда
5ЭквадорпзДиксон Арройо
8ЭквадорпзФидель Мартинес
6ЭквадорпзКристиан Нобоа
26ЭквадорнпХорди Кайседо
11ЭквадорнпМайкл Эстрада
15ЭквадорнпАнхель Мена
21ПеруврХосе Карвальо
12ПеруврКарлос Каседа
2ПерузщЛуис Абрам
5ПерузщМигель Араухо
26ПерузщКарлос Лора
16ПерузщМаркос Лопес
4ПерузщАндресон Сантамария
14ПерупзВильдер Картахена
24ПерупзРасиель Гарсия
17ПерунпЛуис Иберико
20МексиканпСантьяго Орменьо
11ПерунпАлекс Валера
Главные тренеры
АргентинаГуставо Альфаро
АргентинаРикардо Гарека
История личных встреч
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Кубка Америки-2021: Эквадор — Перу. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 00:00 по московскому времени.

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