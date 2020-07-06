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Италия - Испания 6 июля прямая трансляция ЕВРО 2020

Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
6 Июля 2021, Вторник. 22:00 МСК. ЧЕ-2020, 1/2 Финала
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия)
ИталияИспания
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Италия - Испания, который запланирован на 06 июля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Чемпионат Европы по футболу. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Италия
Испания
Главные тренеры
ИталияРоберто Манчини
ИспанияЛуис Энрике
История личных встреч
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Евро-2020: Испания — Италия. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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