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Англия - Дания 7 июля прямая трансляция ЕВРО 2020

Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
7 Июля 2021, Среда. 22:00 МСК. ЧЕ-2020, 1/2 Финала
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды)
АнглияДания
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Англия - Дания, который запланирован на 06 июля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Чемпионат Европы по футболу. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Англия
Дания
1АнглияврДжордан Пикфорд
3АнглиязщЛюк Шоу
6АнглиязщГарри Магуайр
5АнглиязщДжон Стоунз
2АнглиязщКайл Уолкер
4АнглияпзДеклан Райс
14АнглияпзКалвин Филлипс
19АнглияпзМэйсон Маунт
25АнглияпзБукайо Сака
10АнглиянпРахим Стерлинг
9АнглиянпГарри Кейн
1ДанияврКаспер Шмейхель
6ДаниязщАндреас Кристенсен
5ДаниязщЙоаким Мехле
17ДаниязщЙенс Ларсен
3ДаниязщЯнник Вестергор
4ДаниязщСимон Кьер
8ДанияпзТомас Дилейни
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
14ДанияпзМиккель Дамсгор
12ДаниянпКаспер Дольберг
9ДаниянпМартин Брейтуэйт
Запасные
23АнглияврСэм Джонстон
13АнглияврАарон Рамсдейл
16АнглиязщКонор Коуди
12АнглиязщКиран Триппьер
24АнглиязщРис Джеймс
15АнглиязщТайрон Мингз
26АнглияпзДжуд Беллингем
20АнглияпзФил Фоден
7АнглияпзДжек Грилиш
8АнглияпзДжордан Хендерсон
17АнглияпзДжейдон Санчо
11АнглиянпМаркус Рашфорд
16ДанияврЙонас Лёссль
22ДанияврФредерик Рённов
2ДаниязщЙоаким Андерсен
13ДаниязщМатиас Йёргенсен
24ДанияпзМатиас Йенсен
15ДанияпзКристиан Нёргор
18ДанияпзДаниэль Васс
21ДаниянпАндреас Корнелиус
19ДаниянпЙонас Винд
11ДаниянпАндреас Сков Ольсен
7ДаниянпРоберт Сков
20ДаниянпЮссуф Поульсен
Главные тренеры
АнглияГарет Саутгейт
ДанияКаспер Юльманн
История личных встреч
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
6'
А вот и первый полумомент! Кейн справа сделал передачу вдоль ворот — Стерлинг не дотянулся до мяча!
5'
Англичане пытаются забраться мяч под свой контроль. Стерлинг не смог через дриблинг пролезть в чужую штрафную.
3'
Ларсену досталось в борьбе с Шоу! Уже несколько жёстких стыков!
1'
Дан свисток к началу матча!
0'
Команды приглашены на поле. Время национальных гимнов!
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Евро-2020: Англия — Дания. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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