Свернуть список

Италия - Англия 11 июля прямая трансляция ЕВРО 2020

Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
11 Июля 2021, Воскресенье. 22:00 МСК. ЧЕ-2020, Финал
Главный судья: Бьорн Куйперс (Олдензал, Нидерланды)
ИталияАнглия
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Италия - Англия, который запланирован на 11 июля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Европы по футболу. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Италия
Англия
21ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
13Италиязщ Эмерсон
3ИталиязщДжорджо Кьеллини
19ИталиязщЛеонардо Бонуччи
2ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
6ИталияпзМарко Верратти
8Италияпз Жоржиньо
18ИталияпзНиколо Барелла
10ИталиянпЛоренцо Инсинье
17ИталиянпЧиро Иммобиле
14ИталиянпФедерико Кьеза
1АнглияврДжордан Пикфорд
2АнглиязщКайл Уолкер
3АнглиязщЛюк Шоу
12АнглиязщКиран Триппьер
6АнглиязщГарри Магуайр
5АнглиязщДжон Стоунз
4АнглияпзДеклан Райс
14АнглияпзКалвин Филлипс
19АнглияпзМэйсон Маунт
10АнглиянпРахим Стерлинг
9АнглиянпГарри Кейн
Запасные
26ИталияврАлекс Мерет
1ИталияврСальваторе Сиригу
15ИталиязщФранческо Ачерби
23ИталиязщАлессандро Бастони
25ИталиязщРафаэл Толой
24ИталиязщАлессандро Флоренци
16ИталияпзБриан Кристанте
5ИталияпзМануэль Локателли
12ИталияпзМаттео Пессина
9ИталиянпАндреа Белотти
11ИталиянпДоменико Берарди
20ИталиянпФедерико Бернардески
23АнглияврСэм Джонстон
13АнглияврАарон Рамсдейл
16АнглиязщКонор Коуди
24АнглиязщРис Джеймс
15АнглиязщТайрон Мингз
26АнглияпзДжуд Беллингем
7АнглияпзДжек Грилиш
8АнглияпзДжордан Хендерсон
25АнглияпзБукайо Сака
17АнглияпзДжейдон Санчо
18АнглиянпДоминик Калверт-Льюин
11АнглиянпМаркус Рашфорд
Главные тренеры
ИталияРоберто Манчини
АнглияГарет Саутгейт
История личных встреч
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Евро-2020: Италия — Англия. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • Брентфорд - Суонси 29 мая прямая трансляция
    Брентфорд - Суонси 29 мая прямая трансляция
    Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000 29 Мая 2021, Суббота. 17:00 МСК. Championship 2020/2021, Финал Главный судья: Крис Кавана...
  • Англия - Сан-Марино 25 марта прямая трансляция
    Англия - Сан-Марино 25 марта прямая трансляция
    Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000 25 Марта 2021, Четверг. 22:45 МСК. ЧМ-2022 , 1-й тур Главный судья: Кирилл Левников...
  • Арсенал - Бенфика 25.02.2021 прямая трансляция
    Арсенал - Бенфика 25.02.2021 прямая трансляция
    Стадион: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция), вместимость: 33500 25 Февраля 2021, Четверг. 20:55 МСК. Лига Европы, 1/16 Финала Ответный матч Главный...
  • Англия - Исландия 18.11.2020 прямая трансляция
    Англия - Исландия 18.11.2020 прямая трансляция
    Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000 18 Ноября 2020, Среда. 22:45 МСК. Лига наций УЕФА, 6-й тур Главный судья: Фабиу Вериссиму...
  • Лестер - Саутгемптон 18 апреля прямая трансляция
    Лестер - Саутгемптон 18 апреля прямая трансляция
    Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000 18 Апреля 2021, Воскресенье. 20:30 МСК. Кубок Англии , 1/2 Финала Главный судья: Крис Кавана...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close