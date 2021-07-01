Италия - Англия 11 июля прямая трансляция ЕВРО 2020
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Италия - Англия, который запланирован на 11 июля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Европы по футболу. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|21
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|13
|зщ
|Эмерсон
|3
|зщ
|Джорджо Кьеллини
|19
|зщ
|Леонардо Бонуччи
|2
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|6
|пз
|Марко Верратти
|8
|пз
|Жоржиньо
|18
|пз
|Николо Барелла
|10
|нп
|Лоренцо Инсинье
|17
|нп
|Чиро Иммобиле
|14
|нп
|Федерико Кьеза
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|2
|зщ
|Кайл Уолкер
|3
|зщ
|Люк Шоу
|12
|зщ
|Киран Триппьер
|6
|зщ
|Гарри Магуайр
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|4
|пз
|Деклан Райс
|14
|пз
|Калвин Филлипс
|19
|пз
|Мэйсон Маунт
|10
|нп
|Рахим Стерлинг
|9
|нп
|Гарри Кейн
|26
|вр
|Алекс Мерет
|1
|вр
|Сальваторе Сиригу
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|23
|зщ
|Алессандро Бастони
|25
|зщ
|Рафаэл Толой
|24
|зщ
|Алессандро Флоренци
|16
|пз
|Бриан Кристанте
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|12
|пз
|Маттео Пессина
|9
|нп
|Андреа Белотти
|11
|нп
|Доменико Берарди
|20
|нп
|Федерико Бернардески
|23
|вр
|Сэм Джонстон
|13
|вр
|Аарон Рамсдейл
|16
|зщ
|Конор Коуди
|24
|зщ
|Рис Джеймс
|15
|зщ
|Тайрон Мингз
|26
|пз
|Джуд Беллингем
|7
|пз
|Джек Грилиш
|8
|пз
|Джордан Хендерсон
|25
|пз
|Букайо Сака
|17
|пз
|Джейдон Санчо
|18
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
|11
|нп
|Маркус Рашфорд
|Роберто Манчини
|Гарет Саутгейт
Отзывы и комментарии к матчу
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