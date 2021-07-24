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Барселона - Жирона 24 июля прямая трансляция

Стадион: Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
24 Июля 2021, Суббота. 20:00 МСК. Товарищеский матч 2021
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