Барселона - Жирона 24 июля прямая трансляция
Стадион: Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
24 Июля 2021, Суббота. 20:00 МСК. Товарищеский матч 2021
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