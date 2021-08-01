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Лилль - ПСЖ 1 августа прямая трансляция

Стадион: Блюмфильд (Тель-Авив, Израиль), вместимость: 15700
1 Августа 2021, Воскресенье. 21:00 МСК. Суперкубок Франции 2021/2022, Финал
Главный судья: Игал Фрид (Израиль)
ЛилльПСЖ
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лилль - ПСЖ, который запланирован на 01 августа 2021. Эта встреча пройдет в стране Израиль. Турнир: Суперкубок Франции 2021. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Лилль
Лилль
ПСЖ
Париж
Главные тренеры
Франция Кристоф Галтье
Аргентина Маурисио Почеттино
История личных встреч
03.04.2021 Франция - Лига 1 Тур 31 ПСЖ0 : 1Лилль
17.03.2021 Кубок Франции 1/8 финала ПСЖ3 : 0Лилль
20.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 16 Лилль0 : 0ПСЖ
26.01.2020 Франция - Лига 1 Тур 21 Лилль0 : 2ПСЖ
22.11.2019 Франция - Лига 1 Тур 14 ПСЖ2 : 0Лилль
14.04.2019 Франция - Лига 1 Тур 32 Лилль5 : 1ПСЖ
02.11.2018 Франция - Лига 1 Тур 12 ПСЖ2 : 1Лилль
03.02.2018 Франция - Лига 1 Тур 24 Лилль0 : 3ПСЖ
09.12.2017 Франция - Лига 1 Тур 17 ПСЖ3 : 1Лилль
07.02.2017 Франция - Лига 1 Тур 24 ПСЖ2 : 1Лилль

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