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Мальмё - Рейнджерс 3 Августа прямая трансляция

Стадион: Эледа (Сведбанк) (Мальмё, Швеция), вместимость: 24000
3 Августа 2021, Вторник. 20:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й раунд
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша)
МальмёКуинз Парк Рейнджерс
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Мальмё - Рейнджерс, который запланирован на 03 августа 2021. Эта встреча пройдет в стране Швеция. Турнир: Лига Чемпионов 2021/22. 3-й квалификационный раунд. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Мальмё
Мальмё, Швеция
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Главные тренеры
Дания Йон-Даль Томассон
Англия Стивен Джеррард
История личных встреч
03.08.2011 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд Мальмё1 : 1Рейнджерс
26.07.2011 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд Рейнджерс0 : 1Мальмё

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