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АЕЛ - Карабах 5 Августа прямая трансляция

Стадион: АЕК-Арена (Ларнака, Кипр), вместимость: 8000
5 Августа 2021, Четверг. 20:00 МСК. Лига конференций 2021/2022, 3-й раунд
Главный судья: Гленн Нюберг (Швеция)
АЕЛКарабах
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