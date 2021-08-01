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Лестер - Манчестер Сити 7 Августа прямая трансляция

Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
7 Августа 2021, Суббота. 19:15 МСК. Суперкубок Англии
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
ЛестерМанчестер Сити
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лестер - Манчестер Сити, который запланирован на 07 августа 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Суперкубок Англии 2021. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Манчестер Сити
Манчестер
Главные тренеры
Северная Ирландия Брендан Роджерс
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
03.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 30 Лестер Сити0 : 2Манчестер Сити
27.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 3 Манчестер Сити2 : 5Лестер Сити
22.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 27 Лестер Сити0 : 1Манчестер Сити
21.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 18 Манчестер Сити3 : 1Лестер Сити
06.05.2019 Англия - Премьер-лига Тур 37 Манчестер Сити1 : 0Лестер Сити
26.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 19 Лестер Сити2 : 1Манчестер Сити
18.12.2018 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Лестер Сити1 : 1 1 : 3Манчестер Сити
10.02.2018 Англия - Премьер-лига Тур 27 Манчестер Сити5 : 1Лестер Сити
19.12.2017 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Лестер Сити1 : 1 3 : 4Манчестер Сити
18.11.2017 Англия - Премьер-лига Тур 12 Лестер Сити0 : 2Манчестер Сити
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок Англии: «Лестер Сити» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 19:15 по московскому времени.

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