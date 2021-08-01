Кадис - Леванте 14 Августа прямая трансляция
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|Альваро Сервера
|Пако Лопес
|21.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 38
|2 : 2
|19.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 19
|2 : 2
|22.04.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 35
|1 : 1
|12.11.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 14
|0 : 0
|07.09.2016
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 1 ДВ
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