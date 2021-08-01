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Кадис - Леванте 14 Августа прямая трансляция

Стадион: Рамон де Карранса (Кадис, Испания), вместимость: 25033
14 Августа 2021, Суббота. 20:30 МСК. Ла Лига, 1-й тур
Главный судья: Сантьяго Хайме Латре (Сариньена, Испания)
КадисЛеванте
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Составы команд
Кадис
Кадис
Леванте
Валенсия
Главные тренеры
Испания Альваро Сервера
Испания Пако Лопес
История личных встреч
21.05.2021 Испания - Примера Тур 38 Леванте2 : 2Кадис
19.01.2021 Испания - Примера Тур 19 Кадис2 : 2Леванте
22.04.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 35 Кадис1 : 1Леванте
12.11.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 14 Леванте0 : 0Кадис
07.09.2016 Кубок Испании 2-й раунд Кадис1 : 1 ДВЛеванте

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