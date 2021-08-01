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Барселона - Реал Сосьедад 15 Августа прямая трансляция

Стадион: Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
15 Августа 2021, Воскресенье. 21:00 МСК. Ла Лига, 1-й тур
Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания)
БарселонаРеал Сосьедад
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Составы команд
Барселона
Барселона
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Главные тренеры
Нидерланды Рональд Куман
Испания Иманол Альгуасиль
История личных встреч
21.03.2021 Испания - Примера Тур 28 Реал Сосьедад1 : 6Барселона
13.01.2021 Суперкубок Испании 1/2 финала Реал Сосьедад1 : 1 2 : 3Барселона
16.12.2020 Испания - Примера Тур 19 Барселона2 : 1Реал Сосьедад
07.03.2020 Испания - Примера Тур 27 Барселона1 : 0Реал Сосьедад
14.12.2019 Испания - Примера Тур 17 Реал Сосьедад2 : 2Барселона
20.04.2019 Испания - Примера Тур 33 Барселона2 : 1Реал Сосьедад
15.09.2018 Испания - Примера Тур 4 Реал Сосьедад1 : 2Барселона
20.05.2018 Испания - Примера Тур 38 Барселона1 : 0Реал Сосьедад
14.01.2018 Испания - Примера Тур 19 Реал Сосьедад2 : 4Барселона
15.04.2017 Испания - Примера Тур 32 Барселона3 : 2Реал Сосьедад

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