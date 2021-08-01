Барселона - Реал Сосьедад 15 Августа прямая трансляция
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|Рональд Куман
|Иманол Альгуасиль
|21.03.2021
|Испания - Примера
|Тур 28
|1 : 6
|13.01.2021
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|1 : 1 2 : 3
|16.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 19
|2 : 1
|07.03.2020
|Испания - Примера
|Тур 27
|1 : 0
|14.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 17
|2 : 2
|20.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 33
|2 : 1
|15.09.2018
|Испания - Примера
|Тур 4
|1 : 2
|20.05.2018
|Испания - Примера
|Тур 38
|1 : 0
|14.01.2018
|Испания - Примера
|Тур 19
|2 : 4
|15.04.2017
|Испания - Примера
|Тур 32
|3 : 2