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Бенфика - Арока 14 Августа прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
14 Августа 2021, Суббота. 20:00 МСК. Примейра, 2-й тур
Главный судья: Мануэл Мота (Вила-Верде, Португалия)
БенфикаАрока
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Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Арока
Арока
Главные тренеры
Португалия Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
История личных встреч
22.11.2018 Кубок Португалии 4-й раунд Бенфика2 : 1Арока
10.02.2017 Португалия - Примейра Тур 21 Бенфика3 : 0Арока
09.09.2016 Португалия - Примейра Тур 4 Арока1 : 2Бенфика
23.01.2016 Португалия - Примейра Тур 19 Бенфика3 : 1Арока
23.08.2015 Португалия - Примейра Тур 2 Арока1 : 0Бенфика
08.03.2015 Португалия - Примейра Тур 24 Арока1 : 3Бенфика
05.10.2014 Португалия - Примейра Тур 7 Бенфика4 : 0Арока
13.04.2014 Португалия - Примейра Тур 27 Арока0 : 2Бенфика
07.12.2013 Португалия - Примейра Тур 12 Бенфика2 : 2Арока

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