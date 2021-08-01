Бенфика - Арока 14 Августа прямая трансляция
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|Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
|22.11.2018
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|2 : 1
|10.02.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 21
|3 : 0
|09.09.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 4
|1 : 2
|23.01.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 19
|3 : 1
|23.08.2015
|Португалия - Примейра
|Тур 2
|1 : 0
|08.03.2015
|Португалия - Примейра
|Тур 24
|1 : 3
|05.10.2014
|Португалия - Примейра
|Тур 7
|4 : 0
|13.04.2014
|Португалия - Примейра
|Тур 27
|0 : 2
|07.12.2013
|Португалия - Примейра
|Тур 12
|2 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
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