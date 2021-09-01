Словакия - Хорватия 4 сентября прямая трансляция
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|Штефан Таркович
|Златко Далич
|16.11.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа E. Тур 9
|3 : 1
|06.09.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа E. Тур 5
|0 : 4
|11.08.2010
|Товарищеские матчи (сборные)
|Август 2010
|1 : 1