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Словакия - Хорватия 4 сентября прямая трансляция

Стадион: Народны (Тегельне Поле) (Братислава, Словакия), вместимость: 29935
4 Сентября 2021, Суббота. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 5-й тур
СловакияХорватия
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Составы команд
Словакия
Хорватия
Главные тренеры
Словакия Штефан Таркович
Хорватия Златко Далич
История личных встреч
16.11.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа E. Тур 9 Хорватия3 : 1Словакия
06.09.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа E. Тур 5 Словакия0 : 4Хорватия
11.08.2010 Товарищеские матчи (сборные) Август 2010 Словакия1 : 1Хорватия

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