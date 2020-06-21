Белшина - БАТЭ смотреть онлайн 21 июня 2020
Футбол | Чемпионат Беларусь - Высшая лига 2019/20 | 14-турНачало 21 июня 2020г в 16:00 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Белшина и БАТЭ, которое состоится 21 июня 2020 года в 16:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Беларусии 2019/20, 14-тур, оно проводится в стране Беларусии. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Белшина
Бобруйск
БАТЭ
Борисов
|13
|вр
|Алексей Харитонович
|97
|зщ
|Кирилл Маляров
|
76'
|23
|зщ
|Самуэль Одеойбо
|69
|зщ
|Никита Рочев
|15
|зщ
|Данила Нечаев
|4
|зщ
|Владислав Соланович
|
71'
|32
|зщ
|Владислав Ясюкевич
|25
|пз
|Михаил Башилов
|18
|пз
|Роман Салимов
|29
|пз
|Дмитрий Рекиш
|9
|нп
|Леонид Ковель
|
81'
|28
|нп
|Нивалдо
|
71'
|5
|зщ
|Константин Кучинский
|
76'
|17
|пз
|Евгений Скобликов
|
81'
|35
|вр
|Антон Чичкан
|23
|зщ
|Захар Волков
|32
|зщ
|Яков Филипович
|4
|зщ
|Александар Филипович
|3
|зщ
|Боян Настич
|33
|пз
|Павел Нехайчик
|
89'
|22
|пз
|Игорь Стасевич
|5
|пз
|Евгений Яблонский
|8
|пз
|Станислав Драгун
|25
|пз
|Дмитрий Бага
|15
|нп
|Максим Скавыш
|94
|пз
|Эрвен Мукам
|
89'
Запасные
|1
|вр
|Сергей Туранок
|99
|зщ
|Максим Грек
|3
|пз
|Андрей Бежонов
|21
|пз
|Антон Новик
|16
|вр
|Андрей Кудравец
|19
|зщ
|Дмитрий Бессмертный
|14
|зщ
|Борис Копитович
|7
|пз
|Евгений Березкин
|88
|пз
|Александр Володько
|9
|нп
|Боян Дубайич
Главные тренеры
|Эдуард Градобоев
|Кирилл Петрович Альшевский
История личных встреч
|2016
|28 августа
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 20
|2 : 1
|2016
|29 апреля
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 5
|2 : 3
|2015
|31 августа
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 18
|1 : 0
|2015
|10 мая
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 5
|0 : 1
|2014
|29 июня
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 15
|1 : 2
|2014
|19 апреля
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 4
|5 : 2
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