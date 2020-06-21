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Белшина - БАТЭ смотреть онлайн 21 июня 2020

Футбол | Чемпионат Беларусь - Высшая лига 2019/20 | 14-тур
Начало 21 июня 2020г в 16:00 мск
Белшина БАТЭ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Белшина и БАТЭ, которое состоится 21 июня 2020 года в 16:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Беларусии 2019/20, 14-тур, оно проводится в стране Беларусии. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Белшина
Бобруйск
БАТЭ
Борисов
13 Беларусь вр Алексей Харитонович  
97 Россия зщ Кирилл Маляров
76'
23 Нигерия зщ Самуэль Одеойбо  
69 Беларусь зщ Никита Рочев  
15 Беларусь зщ Данила Нечаев  
4 Беларусь зщ Владислав Соланович
71'
32 Беларусь зщ Владислав Ясюкевич  
25 Россия пз Михаил Башилов  
18 Россия пз Роман Салимов  
29 Беларусь пз Дмитрий Рекиш  
9 Беларусь нп Леонид Ковель
81'
28 Бразилия нп Нивалдо
71'
5 Беларусь зщ Константин Кучинский
76'
17 Россия пз Евгений Скобликов
81'
35 Беларусь вр Антон Чичкан  
23 Беларусь зщ Захар Волков  
32 Хорватия зщ Яков Филипович  
4 Сербия зщ Александар Филипович  
3 Босния и Герцеговина зщ Боян Настич  
33 Беларусь пз Павел Нехайчик
89'
22 Беларусь пз Игорь Стасевич  
5 Беларусь пз Евгений Яблонский  
8 Беларусь пз Станислав Драгун  
25 Беларусь пз Дмитрий Бага  
15 Беларусь нп Максим Скавыш  
94 Франция пз Эрвен Мукам
89'
Запасные
1 Беларусь вр Сергей Туранок  
99 Казахстан зщ Максим Грек  
3 Россия пз Андрей Бежонов  
21 Беларусь пз Антон Новик  
16 Беларусь вр Андрей Кудравец  
19 Беларусь зщ Дмитрий Бессмертный  
14 Черногория зщ Борис Копитович  
7 Беларусь пз Евгений Березкин  
88 Беларусь пз Александр Володько  
9 Сербия нп Боян Дубайич  
Главные тренеры
Беларусь Эдуард Градобоев      
Беларусь Кирилл Петрович Альшевский      
История личных встреч
2016 28 августа Беларусь - Высшая лига Тур 20 БАТЭ2 : 1Белшина
2016 29 апреля Беларусь - Высшая лига Тур 5 Белшина2 : 3БАТЭ
2015 31 августа Беларусь - Высшая лига Тур 18 БАТЭ1 : 0Белшина
2015 10 мая Беларусь - Высшая лига Тур 5 Белшина0 : 1БАТЭ
2014 29 июня Беларусь - Высшая лига Тур 15 Белшина1 : 2БАТЭ
2014 19 апреля Беларусь - Высшая лига Тур 4 БАТЭ5 : 2Белшина

Отзывы и комментарии к матчу

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