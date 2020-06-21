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Хайденхайм - Гамбург смотреть онлайн 21 июня 2020

Футбол | 2-я Немецкая Бундеслига 2019/20 | 33-й тур
Начало 21 июня 2020г в 16:30 мск
ХайнденхаймГамбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Хайденхайм и Гамбург, которое состоится 21 июня 2020 года в 16:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии, 2-я Бундеслига 2019/20, 33-тур, оно проводится в стране Германия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Гамбург
Гамбург
1 Германия вр Кевин Мюллер  
19 Германия зщ Йонас Фёренбах
64'
6 Германия зщ Патрик Майнка  
2 Германия зщ Марнон Буш  
33 Германия зщ Тимо Берман  
24 Германия пз Тобиас Мор
53'
36 Германия пз Никлас Дорш  
18 Германия пз Себастьян Грисбек
74'
10 Германия нп Тим Кляйндинст  
13 Германия нп Роберт Лайпертц
64'
26 Германия нп Давид Отто
53'
11 Германия нп Денис Томалла
53'
9 Германия нп Штефан Шиммер
53'
7 Германия пз Марк Шнаттерер
64'
30 Германия пз Норман Тойеркауф
64'
27 Австрия пз Константин Кершбаумер
74'
33 Германия вр Юлиан Поллерсбек  
15 Германия зщ Луис Байер  
21 Германия зщ Тим Лайбольд  
2 Германия зщ Ян Гиамера
55'
4 Нидерланды зщ Рик ван Дронгелен  
25 Нидерланды зщ Тимо Летсхерт  
28 Германия пз Джиден Юнг  
14 Германия пз Аарон Хант  
8 Германия пз Джереми Дудзяк
67'
22 Австрия нп Мартин Харник
67'
19 Финляндия нп Йоэль Похьянпало
82'
27 Германия зщ Йоша Вагноман
55'
18 Гамбия пз Бейкери Джатта
67'
6 Германия пз Давид Кинсомби
67'
16 Австрия нп Лукас Хинтерзер
82'
Запасные
22 Германия вр Витус Айхер  
5 Германия зщ Оливер Хюсинг  
17 Германия пз Маурице Мультауп  
16 Германия пз Кевин Сесса  
1 Португалия вр Даниэл Хойер  
35 Германия зщ Штефан Амбросиус  
29 Германия пз Адриан Файн  
10 Германия пз Сонни Киттель  
7 Германия пз Халед Нарей  
Главные тренеры
Германия Франк Шмидт      
Германия Дитер Хеккинг      
История личных встреч
2019/20 6 декабря Германия - Вторая Бундеслига Тур 16 Гамбург0 : 1Хайденхайм
2018/19 16 февраля Германия - Вторая Бундеслига Тур 22 Хайденхайм2 : 2Гамбург
2018/19 15 сентября Германия - Вторая Бундеслига Тур 5 Гамбург3 : 2Хайденхайм

Отзывы и комментарии к матчу

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