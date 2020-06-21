Хайденхайм - Гамбург смотреть онлайн 21 июня 2020
Футбол | 2-я Немецкая Бундеслига 2019/20 | 33-й турНачало 21 июня 2020г в 16:30 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Хайденхайм и Гамбург, которое состоится 21 июня 2020 года в 16:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии, 2-я Бундеслига 2019/20, 33-тур, оно проводится в стране Германия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Гамбург
Гамбург
|1
|вр
|Кевин Мюллер
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|
64'
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|2
|зщ
|Марнон Буш
|33
|зщ
|Тимо Берман
|24
|пз
|Тобиас Мор
|
53'
|36
|пз
|Никлас Дорш
|18
|пз
|Себастьян Грисбек
|
74'
|10
|нп
|Тим Кляйндинст
|13
|нп
|Роберт Лайпертц
|
64'
|26
|нп
|Давид Отто
|
53'
|11
|нп
|Денис Томалла
|
53'
|9
|нп
|Штефан Шиммер
|
53'
|7
|пз
|Марк Шнаттерер
|
64'
|30
|пз
|Норман Тойеркауф
|
64'
|27
|пз
|Константин Кершбаумер
|
74'
|33
|вр
|Юлиан Поллерсбек
|15
|зщ
|Луис Байер
|21
|зщ
|Тим Лайбольд
|2
|зщ
|Ян Гиамера
|
55'
|4
|зщ
|Рик ван Дронгелен
|25
|зщ
|Тимо Летсхерт
|28
|пз
|Джиден Юнг
|14
|пз
|Аарон Хант
|8
|пз
|Джереми Дудзяк
|
67'
|22
|нп
|Мартин Харник
|
67'
|19
|нп
|Йоэль Похьянпало
|
82'
|27
|зщ
|Йоша Вагноман
|
55'
|18
|пз
|Бейкери Джатта
|
67'
|6
|пз
|Давид Кинсомби
|
67'
|16
|нп
|Лукас Хинтерзер
|
82'
Запасные
|22
|вр
|Витус Айхер
|5
|зщ
|Оливер Хюсинг
|17
|пз
|Маурице Мультауп
|16
|пз
|Кевин Сесса
|1
|вр
|Даниэл Хойер
|35
|зщ
|Штефан Амбросиус
|29
|пз
|Адриан Файн
|10
|пз
|Сонни Киттель
|7
|пз
|Халед Нарей
Главные тренеры
|Франк Шмидт
|Дитер Хеккинг
История личных встреч
|2019/20
|6 декабря
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 16
|0 : 1
|2018/19
|16 февраля
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 22
|2 : 2
|2018/19
|15 сентября
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 5
|3 : 2
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