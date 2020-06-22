Вильярреал - Севилья смотреть онлайн 22 июня 2020
Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 31-й турНачало 22 июня 2020г в 20:30 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вильярреал и Севилья, которое состоится 22 июня 2020 года в 20:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании, Ла Лига 2019/20, 31-тур, оно проводится в стране Испания. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Севилья
Севилья
|1
|вр
|Серхио Асенхо
|18
|зщ
|Альберто Морено
|3
|зщ
|Рауль Альбиоль
|2
|зщ
|Марио Гаспар
|4
|зщ
|Пау Торрес
|8
|пз
|Санти Касорла
|
57'
|19
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|10
|пз
|Висенте Иборра
|
88'
|11
|пз
|Саму Чуквезе
|
72'
|17
|нп
|Пако Алькасер
|
88'
|7
|нп
|Жерар Морено
|
72'
|23
|пз
|Мой Гомес
|
57'
|24
|пз
|Хави Онтиверос
|
72'
|14
|пз
|Ману Тригерос
|
72'
|21
|пз
|Бруно Сориано
|
88'
|9
|нп
|Карлос Бакка
|
88'
|1
|вр
|Томаш Вацлик
|3
|зщ
|Серхи Гомес
|
46'
|12
|зщ
|Жюль Кунде
|18
|зщ
|Серхио Эскудеро
|20
|зщ
|Диего Карлос
|10
|пз
|Эвер Банега
|25
|пз
|Фернандо
|24
|пз
|Хоан Хордан
|
62'
|14
|пз
|Сусо
|
46'
|7
|нп
|Рони Лопеш
|
46'
|15
|нп
|Юссеф Эн-Несири
|
81'
|16
|зщ
|Хесус Навас
|
46'
|5
|пз
|Лукас Окампос
|
46'
|11
|нп
|Мунир Эль-Хаддади
|
46'
|22
|пз
|Франко Васкес
|
62'
|19
|нп
|Люк де Йонг
|
81'
Запасные
|13
|вр
|Андрес Фернандес
|22
|зщ
|Суфьян Шакла
|16
|зщ
|Хави Кинтилья
|28
|пз
|Серхио Лосано
|15
|пз
|Ману Морланес
|20
|пз
|Рубен Пенья
|34
|нп
|Фер Ниньо
|13
|вр
|Боно
|23
|зщ
|Серхио Регилон
|28
|пз
|Хосе Алонсо
|17
|пз
|Неманья Гудель
|26
|пз
|Хосе Мена
|36
|пз
|Хенаро Родригес
|21
|пз
|Оливер Торрес
Главные тренеры
|Хавьер Ревилья Кальеха
|Хулен Лопетеги
История личных встреч
|2019/20
|15 декабря
|Испания - Примера
|Тур 17
|1 : 2
|2018/19
|17 февраля
|Испания - Примера
|Тур 24
|3 : 0
|2018/19
|26 августа
|Испания - Примера
|Тур 2
|0 : 0
|2017/18
|14 апреля
|Испания - Примера
|Тур 32
|2 : 2
|2017/18
|26 ноября
|Испания - Примера
|Тур 13
|2 : 3
|2016/17
|5 февраля
|Испания - Примера
|Тур 21
|0 : 0
|2016/17
|28 августа
|Испания - Примера
|Тур 2
|0 : 0
|2015/16
|13 марта
|Испания - Примера
|Тур 29
|4 : 2
|2015/16
|31 октября
|Испания - Примера
|Тур 10
|2 : 1
|2014/15
|22 марта
|Испания - Примера
|Тур 28
|0 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
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