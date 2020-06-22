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Вильярреал - Севилья смотреть онлайн 22 июня 2020

Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 31-й тур
Начало 22 июня 2020г в 20:30 мск
ВильярреалСевилья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вильярреал и Севилья, которое состоится 22 июня 2020 года в 20:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании, Ла Лига 2019/20, 31-тур, оно проводится в стране Испания. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Севилья
Севилья
1 Испания вр Серхио Асенхо  
18 Испания зщ Альберто Морено  
3 Испания зщ Рауль Альбиоль  
2 Испания зщ Марио Гаспар  
4 Испания зщ Пау Торрес  
8 Испания пз Санти Касорла
57'
19 Камерун пз Андре Замбо Ангисса  
10 Испания пз Висенте Иборра
88'
11 Нигерия пз Саму Чуквезе
72'
17 Испания нп Пако Алькасер
88'
7 Испания нп Жерар Морено
72'
23 Испания пз Мой Гомес
57'
24 Испания пз Хави Онтиверос
72'
14 Испания пз Ману Тригерос
72'
21 Испания пз Бруно Сориано
88'
9 Колумбия нп Карлос Бакка
88'
1 Чехия вр Томаш Вацлик  
3 Испания зщ Серхи Гомес
46'
12 Франция зщ Жюль Кунде  
18 Испания зщ Серхио Эскудеро  
20 Бразилия зщ Диего Карлос  
10 Аргентина пз Эвер Банега  
25 Бразилия пз Фернандо  
24 Испания пз Хоан Хордан
62'
14 Испания пз Сусо
46'
7 Португалия нп Рони Лопеш
46'
15 Марокко нп Юссеф Эн-Несири
81'
16 Испания зщ Хесус Навас
46'
5 Аргентина пз Лукас Окампос
46'
11 Испания нп Мунир Эль-Хаддади
46'
22 Аргентина пз Франко Васкес
62'
19 Нидерланды нп Люк де Йонг
81'
Запасные
13 Испания вр Андрес Фернандес  
22 Марокко зщ Суфьян Шакла  
16 Испания зщ Хави Кинтилья  
28 Испания пз Серхио Лосано  
15 Испания пз Ману Морланес  
20 Испания пз Рубен Пенья  
34 Испания нп Фер Ниньо  
13 Марокко вр Боно  
23 Испания зщ Серхио Регилон  
28 Испания пз Хосе Алонсо  
17 Сербия пз Неманья Гудель  
26 Испания пз Хосе Мена  
36 Испания пз Хенаро Родригес  
21 Испания пз Оливер Торрес  
Главные тренеры
Испания Хавьер Ревилья Кальеха      
Испания Хулен Лопетеги      
История личных встреч
2019/20 15 декабря Испания - Примера Тур 17 Севилья1 : 2Вильярреал
2018/19 17 февраля Испания - Примера Тур 24 Вильярреал3 : 0Севилья
2018/19 26 августа Испания - Примера Тур 2 Севилья0 : 0Вильярреал
2017/18 14 апреля Испания - Примера Тур 32 Севилья2 : 2Вильярреал
2017/18 26 ноября Испания - Примера Тур 13 Вильярреал2 : 3Севилья
2016/17 5 февраля Испания - Примера Тур 21 Севилья0 : 0Вильярреал
2016/17 28 августа Испания - Примера Тур 2 Вильярреал0 : 0Севилья
2015/16 13 марта Испания - Примера Тур 29 Севилья4 : 2Вильярреал
2015/16 31 октября Испания - Примера Тур 10 Вильярреал2 : 1Севилья
2014/15 22 марта Испания - Примера Тур 28 Вильярреал0 : 2Севилья

Отзывы и комментарии к матчу

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