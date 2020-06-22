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Фиорентина - Брешия смотреть онлайн 22 июня 2020

Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 27-й тур
Начало 22 июня 2020г в 20:30 мск
Фиорентина Брешия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Фиорентина и Брешия, которое состоится 22 июня 2020 года в 20:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии, Серия А 2019/20, 25-тур, оно проводится в стране Италия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Брешия
Брешия
69 Польша вр Бартломей Дронговский  
29 Бразилия зщ Далберт
46'
20 Аргентина зщ Херман Песселья  
22 Уругвай зщ Мартин Касерес  
17 Италия зщ Федерико Чеккерини  
8 Италия пз Гаэтано Кастровилли  
78 Чили пз Эрик Пульгар  
88 Гана пз Жозеф Альфред Дункан
67'
7 Франция пз Франк Рибери
90+2'
25 Италия нп Федерико Кьеза
90+2'
28 Сербия нп Душан Влахович  
21 Испания зщ Поль Лирола
46'
18 Алжир пз Рашид Геззаль
67'73'
4 Сербия зщ Никола Миленкович
73'
11 Италия нп Риккардо Соттиль
90+2'
63 Италия нп Патрик Кутроне
90+2'
1 Финляндия вр Йессе Йоронен  
3 Чехия зщ Алеш Матею  
32 Италия зщ Андреа Папетти  
2 Италия зщ Стефано Сабелли  
29 Италия зщ Алессандро Семприни
84'
27 Италия пз Даниэле Дессена  
4 Италия пз Сандро Тонали  
31 Исландия пз Биркир Бьярнасон
55'
8 Чехия пз Яромир Змрхаль
66'
23 Финляндия нп Симон Скрабб
55'
9 Италия нп Альфредо Доннарумма  
28 Италия пз Ромуло
55'
11 Италия нп Эрнесто Торрегросса
55'
7 Словакия пз Николас Шпалек
66'
26 Италия зщ Бруно Мартелла
84'
Запасные
1 Италия вр Пьетро Терраччиано  
3 Бразилия зщ Игор дос Сантос  
23 Италия зщ Лоренцо Венути  
93 Сербия зщ Алекса Терзич  
19 Колумбия пз Кевин Агудело  
5 Хорватия пз Милан Бадель  
24 Италия пз Марко Бенасси  
12 Италия вр Лоренцо Андреначчи  
16 Италия вр Андреа Гецци  
5 Италия зщ Даниэле Гастальделло  
19 Италия пз Массимильяно Мангравити  
24 Италия пз Маттиа Вивиани  
18 Франция нп Флориан Ай  
Главные тренеры
Италия Джузеппе Якини      
Уругвай Диего Лопес      
История личных встреч
2019/20 21 октября Италия - Серия А Тур 8 Брешия0 : 0Фиорентина
2010/11 22 мая Италия - Серия А Тур 38 Брешия2 : 2Фиорентина
2010/11 9 января Италия - Серия А Тур 19 Фиорентина3 : 2Брешия

Отзывы и комментарии к матчу

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