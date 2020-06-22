Фиорентина - Брешия смотреть онлайн 22 июня 2020
Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 27-й турНачало 22 июня 2020г в 20:30 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Фиорентина и Брешия, которое состоится 22 июня 2020 года в 20:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии, Серия А 2019/20, 25-тур, оно проводится в стране Италия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Брешия
Брешия
|69
|вр
|Бартломей Дронговский
|29
|зщ
|Далберт
|
46'
|20
|зщ
|Херман Песселья
|22
|зщ
|Мартин Касерес
|17
|зщ
|Федерико Чеккерини
|8
|пз
|Гаэтано Кастровилли
|78
|пз
|Эрик Пульгар
|88
|пз
|Жозеф Альфред Дункан
|
67'
|7
|пз
|Франк Рибери
|
90+2'
|25
|нп
|Федерико Кьеза
|
90+2'
|28
|нп
|Душан Влахович
|21
|зщ
|Поль Лирола
|
46'
|18
|пз
|Рашид Геззаль
|
67'73'
|4
|зщ
|Никола Миленкович
|
73'
|11
|нп
|Риккардо Соттиль
|
90+2'
|63
|нп
|Патрик Кутроне
|
90+2'
|1
|вр
|Йессе Йоронен
|3
|зщ
|Алеш Матею
|32
|зщ
|Андреа Папетти
|2
|зщ
|Стефано Сабелли
|29
|зщ
|Алессандро Семприни
|
84'
|27
|пз
|Даниэле Дессена
|4
|пз
|Сандро Тонали
|31
|пз
|Биркир Бьярнасон
|
55'
|8
|пз
|Яромир Змрхаль
|
66'
|23
|нп
|Симон Скрабб
|
55'
|9
|нп
|Альфредо Доннарумма
|28
|пз
|Ромуло
|
55'
|11
|нп
|Эрнесто Торрегросса
|
55'
|7
|пз
|Николас Шпалек
|
66'
|26
|зщ
|Бруно Мартелла
|
84'
Запасные
|1
|вр
|Пьетро Терраччиано
|3
|зщ
|Игор дос Сантос
|23
|зщ
|Лоренцо Венути
|93
|зщ
|Алекса Терзич
|19
|пз
|Кевин Агудело
|5
|пз
|Милан Бадель
|24
|пз
|Марко Бенасси
|12
|вр
|Лоренцо Андреначчи
|16
|вр
|Андреа Гецци
|5
|зщ
|Даниэле Гастальделло
|19
|пз
|Массимильяно Мангравити
|24
|пз
|Маттиа Вивиани
|18
|нп
|Флориан Ай
Главные тренеры
|Джузеппе Якини
|Диего Лопес
История личных встреч
|2019/20
|21 октября
|Италия - Серия А
|Тур 8
|0 : 0
|2010/11
|22 мая
|Италия - Серия А
|Тур 38
|2 : 2
|2010/11
|9 января
|Италия - Серия А
|Тур 19
|3 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
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