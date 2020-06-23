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Лестер - Брайтон смотреть онлайн 23 июня 2020

Футбол | Чемпионат Англии 2019/20 | 31-тур
Начало 23 июня 2020г в 20:00 мск
Норвич Брайтон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лестер и Брайтон, которое состоится 23 июня 2020 года в 20:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии, Премьер Лига 2019/20, 31-тур, оно проводится в стране Англия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1 Дания вр Каспер Шмейхель  
3 Англия зщ Бенджамин Чилвел  
4 Турция зщ Чаглар Сёюнджю  
2 Англия зщ Джеймс Джастин  
6 Северная Ирландия зщ Джонни Эванс  
7 Англия пз Демарай Грей
73'
24 Франция пз Нампалис Менди
69'
25 Нигерия пз Онинье Ндиди  
10 Англия пз Джеймс Мэддисон  
14 Нигерия нп Келечи Ихеаначо
69'
9 Англия нп Джейми Варди  
15 Англия пз Харви Барнс
69'
8 Бельгия пз Юри Тилеманс
69'
17 Испания нп Айосе Перес
73'
1 Австралия вр Мэтью Райан  
15 Англия зщ Адам Уэбстер
24'
2 Англия зщ Тарик Лампти  
33 Англия зщ Дэниел Бёрн  
5 Англия зщ Льюис Данк  
6 Англия пз Дэйл Стивенс  
8 Мали пз Ив Биссума
58'
18 Австралия пз Аарон Муй  
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
58'
44 Ирландия нп Аарон Коннолли
82'
7 Франция нп Ниль Мопе
57'
4 Ирландия зщ Шейн Даффи
24'
11 Бельгия нп Леандро Троссард
57'
20 Англия пз Соломон Марч
58'
24 Нидерланды пз Дэви Проппер
58'
17 Англия нп Гленн Мюррей
82'
Запасные
12 Уэльс вр Дэнни Уорд  
28 Австрия зщ Кристиан Фукс  
5 Ямайка зщ Уэс Морган  
11 Англия пз Марк Олбрайтон  
20 Англия пз Хамза Чодури  
26 Бельгия пз Деннис Прает  
27 Англия вр Дэвид Баттон  
22 Испания зщ Мартин Монтойя  
21 Италия зщ Эсекьель Скелотто  
13 Германия пз Паскаль Гросс  
Главные тренеры
Северная Ирландия Брендан Роджерс      
Англия Грэм Поттер      
История личных встреч
2019/20 23 ноября Англия - Премьер-лига Тур 13 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2Лестер Сити
2018/19 26 февраля Англия - Премьер-лига Тур 28 Лестер Сити2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
2018/19 24 ноября Англия - Премьер-лига Тур 13 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Лестер Сити
2017/18 31 марта Англия - Премьер-лига Тур 32 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2Лестер Сити
2017/18 19 августа Англия - Премьер-лига Тур 2 Лестер Сити2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
2013/14 8 апреля Англия - Чемпионшип Тур 41 Лестер Сити1 : 4Брайтон энд Хоув Альбион
2013/14 7 декабря Англия - Чемпионшип Тур 19 Брайтон энд Хоув Альбион3 : 1Лестер Сити

Отзывы и комментарии к матчу

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