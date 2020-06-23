Лестер - Брайтон смотреть онлайн 23 июня 2020
Футбол | Чемпионат Англии 2019/20 | 31-турНачало 23 июня 2020г в 20:00 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лестер и Брайтон, которое состоится 23 июня 2020 года в 20:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии, Премьер Лига 2019/20, 31-тур, оно проводится в стране Англия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
|1
|вр
|Каспер Шмейхель
|3
|зщ
|Бенджамин Чилвел
|4
|зщ
|Чаглар Сёюнджю
|2
|зщ
|Джеймс Джастин
|6
|зщ
|Джонни Эванс
|7
|пз
|Демарай Грей
|
73'
|24
|пз
|Нампалис Менди
|
69'
|25
|пз
|Онинье Ндиди
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
|14
|нп
|Келечи Ихеаначо
|
69'
|9
|нп
|Джейми Варди
|15
|пз
|Харви Барнс
|
69'
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|
69'
|17
|нп
|Айосе Перес
|
73'
|1
|вр
|Мэтью Райан
|15
|зщ
|Адам Уэбстер
|
24'
|2
|зщ
|Тарик Лампти
|33
|зщ
|Дэниел Бёрн
|5
|зщ
|Льюис Данк
|6
|пз
|Дэйл Стивенс
|8
|пз
|Ив Биссума
|
58'
|18
|пз
|Аарон Муй
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|
58'
|44
|нп
|Аарон Коннолли
|
82'
|7
|нп
|Ниль Мопе
|
57'
|4
|зщ
|Шейн Даффи
|
24'
|11
|нп
|Леандро Троссард
|
57'
|20
|пз
|Соломон Марч
|
58'
|24
|пз
|Дэви Проппер
|
58'
|17
|нп
|Гленн Мюррей
|
82'
Запасные
|12
|вр
|Дэнни Уорд
|28
|зщ
|Кристиан Фукс
|5
|зщ
|Уэс Морган
|11
|пз
|Марк Олбрайтон
|20
|пз
|Хамза Чодури
|26
|пз
|Деннис Прает
|27
|вр
|Дэвид Баттон
|22
|зщ
|Мартин Монтойя
|21
|зщ
|Эсекьель Скелотто
|13
|пз
|Паскаль Гросс
Главные тренеры
|Брендан Роджерс
|Грэм Поттер
История личных встреч
|2019/20
|23 ноября
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|0 : 2
|2018/19
|26 февраля
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|2 : 1
|2018/19
|24 ноября
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|1 : 1
|2017/18
|31 марта
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|0 : 2
|2017/18
|19 августа
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|2 : 0
|2013/14
|8 апреля
|Англия - Чемпионшип
|Тур 41
|1 : 4
|2013/14
|7 декабря
|Англия - Чемпионшип
|Тур 19
|3 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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