Дженоа - Парма смотреть онлайн 23 июня 2020
Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 27-й турНачало 23 июня 2020г в 22:45 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Дженоа и Парма, которое состоится 23 июня 2020 года в 22:45 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии, Серия А 2019/20, 25-тур, оно проводится в стране Италия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дженоа
Генуя
Парма
Парма
|1
|вр
|Маттиа Перин
|55
|зщ
|Андреа Мазиелло
|
73'
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|4
|зщ
|Доменико Кришито
|
58'
|14
|зщ
|Давиде Бираски
|92
|зщ
|Адама Сумаоро
|27
|пз
|Стефано Стураро
|20
|пз
|Лассе Шоне
|29
|пз
|Франческо Кассата
|
46'
|30
|нп
|Андреа Фавилли
|
67'
|19
|нп
|Горан Пандев
|
58'
|10
|нп
|Яго Фальке
|
46'
|85
|пз
|Валон Бехрами
|
58'
|99
|нп
|Андреа Пинамонти
|
58'
|23
|нп
|Маттиа Дестро
|
67'
|3
|зщ
|Антонио Баррека
|
73'
|1
|вр
|Луиджи Сепе
|2
|зщ
|Симоне Якопини
|16
|зщ
|Венсан Лорини
|
67'
|28
|зщ
|Риккардо Гальоло
|22
|зщ
|Бруну Алвеш
|
79'
|19
|пз
|Ясмин Куртич
|15
|пз
|Гастон Бругман
|
79'
|10
|пз
|Эрнани
|
63'
|44
|пз
|Деян Кулушевски
|27
|нп
|Жервиньо
|
68'
|11
|нп
|Андреас Корнелиус
|33
|пз
|Юрай Куцка
|
63'
|36
|зщ
|Маттео Дармиан
|
67'
|17
|пз
|Антонино Барилла
|
68'
|3
|зщ
|Кастриот Дермаку
|
79'
|21
|пз
|Маттео Скоццарелла
|
79'
Запасные
|13
|вр
|Сальвадор Ичасо
|66
|вр
|Nicolo Radaelli
|2
|зщ
|Кристиан Сапата
|18
|зщ
|Паоло Гильоне
|5
|зщ
|Эдоардо Гольданига
|15
|пз
|Филип Ягелло
|8
|пз
|Лукас Лерагер
|34
|вр
|Симоне Коломби
|92
|вр
|Йонуц Раду
|97
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|5
|зщ
|Васко Реджини
|93
|пз
|Маттиа Спрокати
|20
|нп
|Джанлука Капрари
|7
|нп
|Янн Карамо
Главные тренеры
|Давиде Никола
|Роберто Д'Аверса
История личных встреч
|2019/20
|20 октября
|Италия - Серия А
|Тур 8
|5 : 1
|2018/19
|9 марта
|Италия - Серия А
|Тур 27
|1 : 0
|2018/19
|7 октября
|Италия - Серия А
|Тур 8
|1 : 3
|2014/15
|15 апреля
|Италия - Серия А
|Тур 25
|2 : 0
|2014/15
|5 октября
|Италия - Серия А
|Тур 6
|1 : 2
|2013/14
|23 марта
|Италия - Серия А
|Тур 29
|1 : 1
|2013/14
|30 октября
|Италия - Серия А
|Тур 10
|1 : 0
|2012/13
|10 февраля
|Италия - Серия А
|Тур 24
|0 : 0
|2012/13
|26 сентября
|Италия - Серия А
|Тур 5
|1 : 1
|2011/12
|25 февраля
|Италия - Серия А
|Тур 25
|2 : 2
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