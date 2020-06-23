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Дженоа - Парма смотреть онлайн 23 июня 2020

Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 27-й тур
Начало 23 июня 2020г в 22:45 мск
ДженоаПарма

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Дженоа и Парма, которое состоится 23 июня 2020 года в 22:45 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии, Серия А 2019/20, 25-тур, оно проводится в стране Италия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Парма
Парма
1 Италия вр Маттиа Перин  
55 Италия зщ Андреа Мазиелло
73'
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро  
4 Италия зщ Доменико Кришито
58'
14 Италия зщ Давиде Бираски  
92 Франция зщ Адама Сумаоро  
27 Италия пз Стефано Стураро  
20 Дания пз Лассе Шоне  
29 Италия пз Франческо Кассата
46'
30 Италия нп Андреа Фавилли
67'
19 Северная Македония нп Горан Пандев
58'
10 Испания нп Яго Фальке
46'
85 Швейцария пз Валон Бехрами
58'
99 Италия нп Андреа Пинамонти
58'
23 Италия нп Маттиа Дестро
67'
3 Италия зщ Антонио Баррека
73'
1 Италия вр Луиджи Сепе  
2 Италия зщ Симоне Якопини  
16 Франция зщ Венсан Лорини
67'
28 Швеция зщ Риккардо Гальоло  
22 Португалия зщ Бруну Алвеш
79'
19 Словения пз Ясмин Куртич  
15 Уругвай пз Гастон Бругман
79'
10 Бразилия пз Эрнани
63'
44 Швеция пз Деян Кулушевски  
27 Кот-д039;Ивуар нп Жервиньо
68'
11 Дания нп Андреас Корнелиус  
33 Словакия пз Юрай Куцка
63'
36 Италия зщ Маттео Дармиан
67'
17 Италия пз Антонино Барилла
68'
3 Албания зщ Кастриот Дермаку
79'
21 Италия пз Маттео Скоццарелла
79'
Запасные
13 Уругвай вр Сальвадор Ичасо  
66 Италия вр Nicolo Radaelli  
2 Колумбия зщ Кристиан Сапата  
18 Италия зщ Паоло Гильоне  
5 Италия зщ Эдоардо Гольданига  
15 Польша пз Филип Ягелло  
8 Дания пз Лукас Лерагер  
34 Италия вр Симоне Коломби  
92 Румыния вр Йонуц Раду  
97 Италия зщ Джузеппе Пеццелла  
5 Италия зщ Васко Реджини  
93 Италия пз Маттиа Спрокати  
20 Италия нп Джанлука Капрари  
7 Франция нп Янн Карамо  
Главные тренеры
Италия Давиде Никола      
Италия Роберто Д'Аверса      
История личных встреч
2019/20 20 октября Италия - Серия А Тур 8 Парма5 : 1Дженоа
2018/19 9 марта Италия - Серия А Тур 27 Парма1 : 0Дженоа
2018/19 7 октября Италия - Серия А Тур 8 Дженоа1 : 3Парма
2014/15 15 апреля Италия - Серия А Тур 25 Дженоа2 : 0Парма
2014/15 5 октября Италия - Серия А Тур 6 Парма1 : 2Дженоа
2013/14 23 марта Италия - Серия А Тур 29 Парма1 : 1Дженоа
2013/14 30 октября Италия - Серия А Тур 10 Дженоа1 : 0Парма
2012/13 10 февраля Италия - Серия А Тур 24 Парма0 : 0Дженоа
2012/13 26 сентября Италия - Серия А Тур 5 Дженоа1 : 1Парма
2011/12 25 февраля Италия - Серия А Тур 25 Дженоа2 : 2Парма

Отзывы и комментарии к матчу

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