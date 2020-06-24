Вулверхэмптон - Борнмут смотреть онлайн 24 июня 2020
Футбол | Чемпионат Англии 2019/20 | 31-турНачало 24 июня 2020г в 20:00 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вулверхэмптон и Борнмут, которое состоится 24 июня 2020 года в 20:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии, Премьер Лига 2019/20, 31-тур, оно проводится в стране Англия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Борнмут
Борнмут
|11
|вр
|Руй Патрисиу
|16
|зщ
|Конор Коди
|19
|зщ
|Хонни
|2
|зщ
|Мэтт Доэрти
|15
|зщ
|Вийи Боли
|27
|пз
|Ромен Сес
|28
|пз
|Жоау Моутинью
|
90+1'
|8
|пз
|Рубен Невеш
|9
|нп
|Рауль Хименес
|
90'
|18
|нп
|Диогу Жота
|
62'
|37
|нп
|Адама Траоре
|
73'
|7
|нп
|Педру Нету
|
62'
|32
|пз
|Леандер Дендонкер
|
73'
|10
|пз
|Даниэл Каштелу
|
90'
|17
|пз
|Морган Гиббз-Уайт
|
90+1'
|12
|вр
|Арон Ремсдейл
|3
|зщ
|Стив Кук
|17
|зщ
|Джек Стейси
|
82'
|15
|зщ
|Адам Смит
|5
|зщ
|Натан Аке
|19
|пз
|Джуниор Станислас
|
66'
|29
|пз
|Филип Биллинг
|
50'
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
|
66'
|20
|пз
|Дэвид Брукс
|
66'
|16
|пз
|Льюис Кук
|13
|нп
|Каллум Уилсон
|4
|пз
|Дэн Гослинг
|
50'
|22
|пз
|Гарри Уилсон
|
66'
|9
|нп
|Доминик Соланке
|
66'
|14
|нп
|Арно Груневелд
|
66'
|26
|зщ
|Ллойд Келли
|
82'
Запасные
|21
|вр
|Джон Радди
|49
|зщ
|Макс Килман
|29
|зщ
|Рубен Винагре
|59
|зщ
|Оскар Буур
|6
|пз
|Бруну Жордау
|1
|вр
|Артур Боруц
|33
|зщ
|Крис Мепэм
|21
|зщ
|Диего Рико
|6
|пз
|Эндрю Сурман
Главные тренеры
|Нуну Эшпириту Санту
|Эдди Хау
История личных встреч
|2019/20
|23 ноября
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|1 : 2
|2018/19
|23 февраля
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|1 : 1
|2018/19
|15 декабря
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|2 : 0
|2014/15
|3 марта
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 35
|2 : 1
|2014/15
|6 декабря
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 20
|1 : 2
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