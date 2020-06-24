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Вулверхэмптон - Борнмут смотреть онлайн 24 июня 2020

Футбол | Чемпионат Англии 2019/20 | 31-тур
Начало 24 июня 2020г в 20:00 мск
ВулверхэмптонБорнмут

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вулверхэмптон и Борнмут, которое состоится 24 июня 2020 года в 20:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии, Премьер Лига 2019/20, 31-тур, оно проводится в стране Англия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Борнмут
Борнмут
11 Португалия вр Руй Патрисиу  
16 Англия зщ Конор Коди  
19 Испания зщ Хонни  
2 Ирландия зщ Мэтт Доэрти  
15 Франция зщ Вийи Боли  
27 Марокко пз Ромен Сес  
28 Португалия пз Жоау Моутинью
90+1'
8 Португалия пз Рубен Невеш  
9 Мексика нп Рауль Хименес
90'
18 Португалия нп Диогу Жота
62'
37 Испания нп Адама Траоре
73'
7 Португалия нп Педру Нету
62'
32 Бельгия пз Леандер Дендонкер
73'
10 Португалия пз Даниэл Каштелу
90'
17 Англия пз Морган Гиббз-Уайт
90+1'
12 Англия вр Арон Ремсдейл  
3 Англия зщ Стив Кук  
17 Англия зщ Джек Стейси
82'
15 Англия зщ Адам Смит  
5 Нидерланды зщ Натан Аке  
19 Англия пз Джуниор Станислас
66'
29 Дания пз Филип Биллинг
50'
8 Колумбия пз Хефферсон Лерма
66'
20 Уэльс пз Дэвид Брукс
66'
16 Англия пз Льюис Кук  
13 Англия нп Каллум Уилсон  
4 Англия пз Дэн Гослинг
50'
22 Уэльс пз Гарри Уилсон
66'
9 Англия нп Доминик Соланке
66'
14 Нидерланды нп Арно Груневелд
66'
26 Англия зщ Ллойд Келли
82'
Запасные
21 Англия вр Джон Радди  
49 Англия зщ Макс Килман  
29 Португалия зщ Рубен Винагре  
59 Дания зщ Оскар Буур  
6 Португалия пз Бруну Жордау  
1 Польша вр Артур Боруц  
33 Уэльс зщ Крис Мепэм  
21 Испания зщ Диего Рико  
6 Англия пз Эндрю Сурман  
Главные тренеры
Португалия Нуну Эшпириту Санту      
Англия Эдди Хау      
История личных встреч
2019/20 23 ноября Англия - Премьер-лига Тур 13 Борнмут1 : 2Вулверхэмптон
2018/19 23 февраля Англия - Премьер-лига Тур 27 Борнмут1 : 1Вулверхэмптон
2018/19 15 декабря Англия - Премьер-лига Тур 17 Вулверхэмптон2 : 0Борнмут
2014/15 3 марта Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 35 Борнмут2 : 1Вулверхэмптон
2014/15 6 декабря Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 20 Вулверхэмптон1 : 2Борнмут

Отзывы и комментарии к матчу

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