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Эибар - Валенсия смотреть онлайн 25 июня 2020

Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 31-й тур
Начало 25 июня 2020г в 20:30 мск
ЭйбарВаленсия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эибар и Валенсия, которое состоится 25 июня 2020 года в 20:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании, Ла Лига 2019/20, 31-тур, оно проводится в стране Испания. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эйбар
Эйбар
Валенсия
Валенсия
1 Сербия вр Марко Дмитрович  
15 Испания зщ Хосе Анхель  
3 Испания зщ Педро Бигас  
12 Португалия зщ Паулу Оливейра  
20 Испания зщ Роберто Корреа  
5 Аргентина пз Гонсало Эскаланте  
10 Испания пз Эду Эспосито  
21 Испания пз Педро Леон
79'
14 Чили пз Фабиан Орельяна  
19 Бразилия нп Шарлес
78'
17 Испания нп Кике
90+3'
9 Испания нп Серхи Энрик
78'
18 Уругвай пз Себастьян Кристофоро
79'
6 Испания пз Серхио Альварес
90+3'
13 Нидерланды вр Яспер Силлессен  
5 Бразилия зщ Габриэл Паулиста  
14 Испания зщ Хосе Луис Гайя  
4 Франция зщ Эльяким Мангала  
18 Дания пз Даниэль Васс
62'
6 ЦАР пз Жоффрей Кондогбиа  
10 Испания пз Дани Парехо  
7 Португалия пз Гонсалу Гедеш
62'
20 Испания пз Ферран Торрес
84'
8 Испания пз Карлос Солер
46'
19 Испания нп Родриго  
9 Франция нп Кевин Гамейро
46'
25 Италия зщ Алессандро Флоренци
62'
11 Россия пз Денис Черышев
62'
22 Уругвай нп Макси Гомес
84'
Запасные
13 Испания вр Йоэль Родригес  
2 Аргентина зщ Эстебан Бургос  
11 Португалия зщ Рафа Соареш  
24 Испания зщ Альваро Техеро  
8 Сенегал пз Папе Диоп  
22 Япония пз Такаси Инуи  
27 Испания пз Мигель Мари  
16 Аргентина пз Пабло де Бласис  
7 Испания нп Кике  
1 Испания вр Хауме Доменек  
3 Испания зщ Хауме Коста  
33 Испания зщ Уго Гильямон  
32 Испания зщ Хавьер Хименес  
2 Португалия зщ Тьерри Коррея  
34 Испания пз Висенте Эскердо  
16 Южная Корея пз Ли Кан Ин  
15 Испания нп Ману Вальехо  
Главные тренеры
Испания Хосе Луис Мендилибар      
Испания Альберт Селадес      
История личных встреч
2019/20 4 января Испания - Примера Тур 19 Валенсия1 : 0Эйбар
2018/19 28 апреля Испания - Примера Тур 35 Валенсия0 : 1Эйбар
2018/19 15 декабря Испания - Примера Тур 16 Эйбар1 : 1Валенсия
2017/18 29 апреля Испания - Примера Тур 35 Валенсия0 : 0Эйбар
2017/18 16 декабря Испания - Примера Тур 16 Эйбар2 : 1Валенсия
2016/17 4 февраля Испания - Примера Тур 21 Валенсия0 : 4Эйбар
2016/17 27 августа Испания - Примера Тур 2 Эйбар1 : 0Валенсия
2015/16 20 апреля Испания - Примера Тур 34 Валенсия4 : 0Эйбар
2015/16 13 декабря Испания - Примера Тур 15 Эйбар1 : 1Валенсия
2014/15 3 мая Испания - Примера Тур 35 Валенсия3 : 1Эйбар

Отзывы и комментарии к матчу

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