Эибар - Валенсия смотреть онлайн 25 июня 2020
Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 31-й турНачало 25 июня 2020г в 20:30 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эибар и Валенсия, которое состоится 25 июня 2020 года в 20:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании, Ла Лига 2019/20, 31-тур, оно проводится в стране Испания. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эйбар
Эйбар
Валенсия
Валенсия
|1
|вр
|Марко Дмитрович
|15
|зщ
|Хосе Анхель
|3
|зщ
|Педро Бигас
|12
|зщ
|Паулу Оливейра
|20
|зщ
|Роберто Корреа
|5
|пз
|Гонсало Эскаланте
|10
|пз
|Эду Эспосито
|21
|пз
|Педро Леон
|
79'
|14
|пз
|Фабиан Орельяна
|19
|нп
|Шарлес
|
78'
|17
|нп
|Кике
|
90+3'
|9
|нп
|Серхи Энрик
|
78'
|18
|пз
|Себастьян Кристофоро
|
79'
|6
|пз
|Серхио Альварес
|
90+3'
|13
|вр
|Яспер Силлессен
|5
|зщ
|Габриэл Паулиста
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|4
|зщ
|Эльяким Мангала
|18
|пз
|Даниэль Васс
|
62'
|6
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
|10
|пз
|Дани Парехо
|7
|пз
|Гонсалу Гедеш
|
62'
|20
|пз
|Ферран Торрес
|
84'
|8
|пз
|Карлос Солер
|
46'
|19
|нп
|Родриго
|9
|нп
|Кевин Гамейро
|
46'
|25
|зщ
|Алессандро Флоренци
|
62'
|11
|пз
|Денис Черышев
|
62'
|22
|нп
|Макси Гомес
|
84'
Запасные
|13
|вр
|Йоэль Родригес
|2
|зщ
|Эстебан Бургос
|11
|зщ
|Рафа Соареш
|24
|зщ
|Альваро Техеро
|8
|пз
|Папе Диоп
|22
|пз
|Такаси Инуи
|27
|пз
|Мигель Мари
|16
|пз
|Пабло де Бласис
|7
|нп
|Кике
|1
|вр
|Хауме Доменек
|3
|зщ
|Хауме Коста
|33
|зщ
|Уго Гильямон
|32
|зщ
|Хавьер Хименес
|2
|зщ
|Тьерри Коррея
|34
|пз
|Висенте Эскердо
|16
|пз
|Ли Кан Ин
|15
|нп
|Ману Вальехо
Главные тренеры
|Хосе Луис Мендилибар
|Альберт Селадес
История личных встреч
|2019/20
|4 января
|Испания - Примера
|Тур 19
|1 : 0
|2018/19
|28 апреля
|Испания - Примера
|Тур 35
|0 : 1
|2018/19
|15 декабря
|Испания - Примера
|Тур 16
|1 : 1
|2017/18
|29 апреля
|Испания - Примера
|Тур 35
|0 : 0
|2017/18
|16 декабря
|Испания - Примера
|Тур 16
|2 : 1
|2016/17
|4 февраля
|Испания - Примера
|Тур 21
|0 : 4
|2016/17
|27 августа
|Испания - Примера
|Тур 2
|1 : 0
|2015/16
|20 апреля
|Испания - Примера
|Тур 34
|4 : 0
|2015/16
|13 декабря
|Испания - Примера
|Тур 15
|1 : 1
|2014/15
|3 мая
|Испания - Примера
|Тур 35
|3 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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