Саутгемптон - Арсенал смотреть онлайн 25 июня 2020

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Саутгемптон и Арсенал, которое состоится 25 июня 2020 года в 20:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии, Премьер Лига 2019/20, 31-тур, оно проводится в стране Англия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Текстовая трансляция

90+6' Матч окончен! «Арсенал» на выезде обыграл «Саутгемптон» — 2:0. В первом тайме Нкетиа открыл счёт, а после перерыва отличился Уиллок. Команда Микеля Артеты контролировала ход встречи, у хозяев за всю игру был всего один голевой момент. «Канониры» благодаря этой победе подтянулись на девятое место в таблице. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!

90+5' Сака с левого края дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую — мяч от Беднарека ушёл на угловой.

90+3' Уорд-Праус навесил в центр штрафной, но лондонцы выиграли борьбу и выбили мяч.

90+1' Ориоль Ромеу Ромеу в игре.

90+1' Дэнни Ингс Ингс покинул поле.

90+1' Янник Вестергор Вестергор вышел вместо Хёйбьерга.

90+1' Пьер-Эмиль Хёйбьерг Двойная замена у хозяев.

90' Шесть минут компенсировал арбитр ко второму тайму.

87' 0:2 Джозеф Уиллок ГОЛ! Ляказетт со штрафного пробил в стенку, но тут же подобрал отскок и нанёс повторный удар — Маккарти отразил мяч перед собой, а Уиллок оказался самым расторопным на добивании!

87' 0:2. Уиллок («Арсенал») удачно сыграл на добивании

86' ВАР подтвердил, что это чистая красная карточка.

85' Джек Стивенс Удаление у «Саутгемптона»! Стивенс проиграл забег на скорость и в подкате снёс Обамеянга — это фол последней надежды.

85' Стивенс («Саутгемптон») удален за фол на Обамеянге

82' Канониры в контратаке выскочили четыре в четыре, но Джака поторопился и ошибся в передаче.

80' Эйнсли Мэйтленд-Найлс Мэйтленд-Найлс в игре.

80' Даниель Себальос Себальос заменён.

79' Александр Ляказетт Ляказетт вышел вместо Нкетиа.

79' Эдвард Нкетиа Двойная замена у «Арсенала».

78' Момент у «Саутгемптона»! Прошёл длинный заброс вперёд, Лонг ворвался в штрафную и пробил по воротам — Мартинес среагировал!

76' «Канониры» активно прессингуют и не позволяют сопернику подобраться к штрафной.

74' Атака «Саутгемптона» левым флангом, Армстронг выполнил подачу в руки Мартинесу.

72' Хёйбьерг вырезал подачу в штрафную! Мяч отскочил к Редмонду, который мощно пробил в сетку с внешней стороны.

70' Зеад Колашинац Колашинац вышел вместо Тирни.

70' Киран Тирни Вторая замена у «Арсенала».

68' Армстронг получил пас перед штрафной и пробил на исполнение! Мяч пролетел выше девятки.

66' Контратака «Арсенала»! Обамеянг вырезал передачу в штрафную — Маккарти сыграл на перехвате, опередив Нкетиа.

64' Николя Пепе Уиллок вышел вместо Пепе.

64' Джозеф Уиллок Замену провёл Микель Артета.

62' Лонг здорово поборолся и сделал скидку в центр штрафной, Ингс в касание послал мяч на трибуну!

60' Во втором тайме у «Саутгемптона» стал лучше ходить мяч, но моментов по-прежнему нет.

58' Армстронг из пределов штрафной пробил по воротам! Мартинес всё контролировал.

56' Хозяева уверенно отбились после подачи Себальоса с углового.

54' Обамеянг в контратаке убежал по левому флангу и прострелил в центр! Беднарек перехватил мяч, помешав Нкетиа выскочить один на один.

52' В невысоком темпе идёт игра, «канониры» ничего не позволяют создать хозяевам.

50' Хёйбьерг сделал скидку на радиус штрафной, Уорд-Праус в касание запустил мяч намного выше перекладины!

48' Букайо Сака Сака грубо влетел в Уолкер-Питерса и получил карточку.

46' Стартовал второй тайм!

46' Шейн Лонг Лонг в игре.

46' Майкл Обафеми Обафеми заменён.

46' Кайл Уолкер-Питерс Уолкер-Питерс вышел вместо Валери.

46' Янн Валери Двойная замена в перерыве произошла у «Саутгемптона».

45+3' Перерыв! 1:0 в пользу «Арсенала» после 45 минут. Единственный гол после грубой ошибки Маккарти забил Нкетиа. «Канониры» контролировали ситуацию на поле и не реализовали ещё несколько хороших моментов.

45+2' «Канониры» убежали три в три! Пепе сделал пас в штрафную, Нкетиа в касание попытался перебросить голкипера, но мяч свалился с ноги и улетел в сторону.

45' Три минуты компенсировал арбитр к первому тайму.

44' Нкетиа влетел в ногу Маккарти — нужна помощь голкиперу хозяев.

42' «Канониры» отбились после углового и убежали в контратаку. Сака с левого края навесил в руки Маккарти.

40' Бельерин отработал и помешал Бертранду прострелить в штрафную — угловой для «Саутгемптона».

38' Много потерь стало у «Саутгемптона» — не удаётся хозяевам подойти к чужой штрафной.

36' Обамеянг сегодня проводит свой 100-й матч в составе «Арсенала». И уже был шанс отличиться в юбилейной встрече, но хозяев выручила перекладина.

34' Перешла борьба в центр поля. «Арсенал» владеет мячом, но нет продвижения вперёд.

32' Бельерин в борьбе за мяч наступил на ногу Бертранду. Нужна помощь игроку «Саутгемптона».

30' По владению мячом преимущество у «Арсенала» — 52% на 48%. И по ударам в створ впереди лондонцы — 3:1.

28' «Арсенал» спокойно перекатывает мяч, никуда не спешат лондонцы.

26' Ингс поборолся в штрафной и сделал скидку, Бертранд прострелил вдоль ворот — Тирни немного не успел к мячу!

24' Пауза в игре — арбитр отправил команды на водопой.

22' Хозяева ответили быстрой атакой, Уорд-Праус из-за пределов штрафной пробил во вратаря.

20' 0:1 Эдвард Нкетиа ГОЛ! Грубейшая ошибка Маккарти! Голкипер вышел за пределы штрафной и выбил мяч прямо на Нкетиа — Эдвард убежал на пустые ворота и открыл счёт!

20' 0:1. Нкетиа («Арсенал») забил курьёзный гол после ошибки вратаря

18' «Канониры» разыграли угловой. Себальос прострелил в штрафную, но не дошёл мяч до партнёра.

16' Нкетиа забежал по правому флангу и прострелил в штрафную — мяч от защитника улетел на угловой.

14' Сака рвался в атаку по левому флангу и врезался в Хёйбьерга. Небольшая пауза в игре возникла.

12' Шкодран Мустафи Мустафи за подкат против Ингса получил «горчичник».

10' Опасно! Тирни со своей половины поля сделал заброс вперёд, Обамеянг легко убежал от защитника, выскочил один на один и пробил в перекладину!

8' Многоходовая комбинация «Арсенала» — Джака отдал в штрафную, Сака прострелил дальше, а Нкетиа поразил ворота. Но гол не засчитан — был офсайд у гостей.

6' Обамеянг подкараулил отскок возле штрафной и пробил низом — Маккарти забрал мяч.

4' «Саутгемптон» активно проводит стартовые минуты, вынуждая лондонцев обороняться.

2' Подача в штрафную «Арсенала»! Армстронг принял мяч и пробил в защитника.

1' Матч начался! Футболисты «Саутгемптона» разыграли мяч с центра поля.

0' Подробная графическая трансляция матча «Саутгемптон» — «Арсенал» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!

0' Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура АПЛ: «Саутгемптон» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.