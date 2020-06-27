Спартак М – Уфа смотреть онлайн 27 июня 2020

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Спартак Москва и Уфа, которое состоится 27 июня 2020 года в 16:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России 2019/20, 24-тур, оно проводится в стране Россия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Текстовая трансляция

90+7' Матч окончен! «Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Уфой» — 0:0. Игра получилась весёлой, несмотря на отсутствие голов. Спартаковцы в концовке могли вырвать победу, но сперва гол Соболева был отменён из-за офсайда, а затем Беленов потащил опасный удар Александра с центра штрафной. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!

90+6' Соболев в штрафной на дриблинге разобрался с двумя соперниками, но споткнулся на третьем.

90+5' Нет гола! Как оказалось, Беленов остановил мяч на «ленточке».

90+5' И вновь нужна помощь ВАР — возможно Беленов вместе с мячом оказался за линией ворот.

90+4' Ещё момент! Соболев с центра штрафной пробил по воротам — Беленов сложился и накрыл мяч на линии ворот!

90+3' Дмитрий Маркитесов Маркитесов появился на поле.

90+3' Роман Зобнин Зобнин заменён.

90' Пять минут компенсировал арбитр ко второму тайму.

90' Не засчитан гол «Спартака»! После видеопросмотра было определено, что Жиго оказался в офсайде.

89' Вмешался ВАР. Смотрят видеоповтор на предмет офсайда.

88' Москвичи разыграли угловой, Зобнин вырезал подачу в штрафную — Соболев принял мяч и пробил в нижний угол!

87' «Спартак» устроил навал в концовке! Много верховых забросов — уфимцы с трудом держатся.

85' Голосов с левого края пробил по воротам! Беленов переместился и отразил мяч в сторону.

84' Илья Голосов Голосов в игре.

84' Андрей Ещенко Ещенко заменён.

84' Резиуан Мирзов Мирзов вышел вместо Понсе.

84' Эсекьель Понсе Двойная замена у «Спартака».

82' Борьба в штрафной «Уфы»! Соболев сложился и пробил в падении через себя — промах!

81' Николай Гиоргобиани Гиоргобиани вышел вместо Урунова.

81' Остон Урунов Замена от Вадима Евсеева.

80' Алекс Крал Крал в центре поля сбил Карпа и получил карточку.

78' Соболев сделал скидку на радиус штрафной — Понсе принял мяч и пробил в защитника.

76' Заброс в штрафную «Уфы»! Соболев пошёл в борьбу и подыграл себе рукой — Безбородов всё видел.

75' Урунов получил удар по ногам и прилёг на газон. Медики выбежали на поле.

73' Урунов набрал скорость, обыграл Гапонова, но Жиго здорово отработал и выбил мяч у соперника.

71' Пауза на водопой.

69' Ещенко подключился к атаке и выполнил подачу, но мяч улетел выше перекладины.

67' Соболев возле чужой штрафной полез в обводку на двух соперников и потерял мяч.

65' Перешла борьба в центр поля. Команда Вадима Евсеева уверенно обороняется.

63' Александр Соболев Соболев вышел на замену.

63' Джордан Ларссон Ларссон покинул поле.

63' Наиль Умяров Умяров в игре.

63' Зелимхан Бакаев Бакаев заменён.

62' Ларссон поборолся в штрафной и сделал скидку во вратарскую — мяч прилетел в руки Беленову.

60' Соболев и Умяров пошли переодеваться — Тедеско готовит двойную замену.

58' Ларссон со штрафного навесил на дальнюю штангу, но партнёры не успели к мячу.

56' Уфимцы заработали штрафной в 27 метрах от ворот. Фомин пробил поверх стенки — Максименко потащил мяч из угла!

54' Голубев! На скорости дошёл до штрафной и пальнул в нижний угол — Максименко парировал мяч в сторону.

53' Урунов в центре поля навязал борьбу Рассказову и отобрал мяч. Остон ворвался в штрафную и хлёстко пробил — промах!

51' Два угловых подряд «Спартака», но уфимцы без проблем отбились.

49' Бакаев из глубины сделал передачу в штрафную! Беленов выскочил из ворот и опередил Понсе.

47' Зобнин с правого края прострелил в штрафную — Ларссон пробил в падении, но мяч прошёл в нескольких метрах от ворот.

46' Стартовал второй тайм!

46' Ловро Бизяк Бизяк появился на поле.

46' Гамид Агаларов Агаларов заменён.

46' Артём Голубев Голубев вышел вместо Козлова.

46' Андрей Козлов Двойную замену в перерыве провёл Вадим Евсеев.

45+3' Перерыв! Ничья 0:0 после 45 минут. В равной борьбе прошёл первый тайм. Команда Вадима Евсеева дисциплинированно оборонялась и не позволяла спартаковцам создавать моменты у ворот Беленова. В концовке у Ларссона был шанс открыть счёт, но швед пробил выше ворот.

45+2' Шанс у «Спартака»! Классный заброс из глубины за спины защитников — Ларссон выскочил один на один, аккуратно перебросил Беленова, но мяч прошёл выше ворот!

45' Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.

44' Джемал Табидзе Ещё одна карточка — Табидзе в борьбе за мяч выставил локоть и заехал Зобнину по уху.

43' Павел Маслов Маслов врезался в Агаларова и сорвал быструю атаку «Уфы». Жёлтая карточка.

40' Урунову досталось по ногам, небольшая пауза возникла.

38' Быстрая атака москвичей! Ларссон ворвался в штрафную, сместился к центру и пробил низом — Пуцко накрыл.

36' Гапонов решился на удар с 35 метров! Мяч улетел на трибуну.

34' Атака «Спартака» правым флангом. Ларссон сделал передачу пяткой — Зобнин ворвался в штрафную и прострелил в центр, но Табидзе перехватил мяч.

32' Бакаев подхватил мяч на левом фланге, развернулся и прострелил во вратарскую — партнёры не успели.

30' Пауза — арбитр отправил команды на водопой.

28' Урунов с центра штрафной пробил головой после кросса Сухова! Мяч пролетел над перекладиной.

26' Спартаковцы разыграли угловой. Зобнин мягко навесил во вратарскую, но у Жиго не получился удар в касание.

25' Перехват «Спартака». Бакаев со своей половины поля моментально забросил мяч к чужой штрафной, но Ларссон не сумел убежать от Табидзе.

24' Крал в центре поля в подкате влетел в ногу Агаларову. Безбородов устно предупредил чеха.

23' Угловой для «Уфы». Прошла подача на ближнюю штангу — Ещенко оказался первым на мяче.

22' Уфимцы организовали быструю атаку левым флангом, Жиго в подкате вынес мяч у Козлова.

20' Жиго поборолся в штрафной и сделал скидку во вратарскую, но уфимцы вынесли мяч в сторону.

18' Бакаев мягко навесил в центр штрафной, Рассказову помешали пробить головой по воротам.

16' Йонуц Неделчяру Неделчяру в центре поля снёс рвавшегося в атаку Бакаева и получил жёлтую карточку.

14' Бакаев со штрафного навесил во вратарскую, Жиго пошёл в борьбу и сфолил против Йокича.

12' Длинный заброс к штрафной «Уфы»! Ларссон набрал скорость и пробил из-под защитника — Беленов всё контролировал.

10' Хорошая акустика на стадионе. Отлично слышно болельщиков, которые гонят красно-белых вперёд.

9' Бакаев навязал борьбу в штрафной — мяч отскочил к Понсе, который с разворота пробил рядом со штангой.

8' Гапонов подключился к атаке и пробил с дальней дистанции — получилось слишком слабо и неточно.

7' Бакаев из глубины сделал заброс к штрафной, но Понсе жестковато обработал мяч.

5' Невысокий темп на первых минутах, красно-белые разыгрывают мяч в центре поля, но нет продвижения вперёд.

3' Айртон и Джикия сегодня не играют из-за перебора жёлтых карточек. Очень молодая лини обороны у красно-белых.

2' Уфимцы провели атаку правым флангом. Сухов вырезал подачу в штрафную, но Йокич не дотянулся до мяча.

1' Матч стартовал! Спартаковцы разыграли мяч с центра поля.

0' Подробная графическая трансляция матча «Спартак» — «Уфа» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!