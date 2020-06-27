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Осасуна – Леганес смотреть онлайн 27 июня 2020

Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 32-й тур 
Начало 27 июня 2020г в 20:30 мск
ОсасунаЛеганес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Осасуна и Леганес, которое состоится 27 июня 2020 года в 20:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании, Ла Лига 2019/20, 32-тур, оно проводится в стране Испания. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Леганес
Леганес
1 Испания вр Серхио Эррера  
30 Эквадор зщ Первис Эступиньян  
23 Испания зщ Аридане Эрнандес  
4 Испания зщ Унай Гарсия  
2 Испания зщ Начо Видаль  
14 Испания пз Рубен Гарсия
80'
8 Испания пз Фран Мерида
63'
20 Сербия пз Дарко Брашанац
63'
10 Испания пз Роберто Торрес
88'
22 Испания нп Адриан Лопес
80'
11 Испания нп Энрик Гальего  
21 Испания пз Иньиго Перес
63'
27 Испания пз Хон Монкайола
63'
15 Испания зщ Тони Лато
80'
7 Испания нп Марк Кардона
80'
19 Испания нп Кике Барха
88'
1 Испания вр Иван Куэльяр  
24 Португалия зщ Кевин Родригеш  
15 Испания зщ Родриго Тарин  
12 Нигерия зщ Чидози Авазим
46'
22 Греция зщ Димитриос Сиовас  
6 Испания пз Роке Меса
90+2'
21 Испания пз Рубен Перес  
26 Испания нп Бриан Хиль
61'
9 Испания нп Мигель Анхель Герреро  
20 Кот-д039;Ивуар нп Роже Ассале
80'
19 Испания нп Айтор Руибаль
46'
16 Венесуэла зщ Роберто Росалес
46'
33 Испания нп Хавьер Авилес
46'
5 Аргентина зщ Хонатан Сильва
61'
17 Испания пз Хави Эрасо
80'
39 Испания нп Manuel Garrido Alvarez
90+2'
Запасные
25 Испания вр Хуан Мануэль Перес  
37 Испания вр Иньяки Альварес  
3 Испания зщ Рауль Навас  
35 Испания пз Хосе Уальде  
34 Испания пз Аймар Орос  
35 Испания вр Пабло Ломбо  
13 Испания вр Хуан Сориано  
2 Испания зщ Марк Наварро  
4 Нигерия зщ Кеннет Омеруо  
36 Испания пз Иван Аморес  
23 Франция пз Ибраим Амаду  
8 Испания пз Ресио  
Главные тренеры
Испания Хагоба Аррасате      
Мексика Хавьер Агирре      
История личных встреч
2019/20 17 августа Испания - Примера Тур 1 Леганес0 : 1Осасуна
2016/17 9 апреля Испания - Примера Тур 31 Осасуна2 : 1Леганес
2016/17 21 ноября Испания - Примера Тур 12 Леганес2 : 0Осасуна
2015/16 14 февраля Испания - Сегунда Сегунда. Тур 25 Леганес2 : 0Осасуна
2015/16 12 сентября Испания - Сегунда Сегунда. Тур 4 Осасуна2 : 1Леганес
2014/15 23 мая Испания - Сегунда Сегунда. Тур 40 Леганес1 : 1Осасуна
2014/15 3 января Испания - Сегунда Сегунда. Тур 19 Осасуна2 : 1Леганес

Отзывы и комментарии к матчу

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