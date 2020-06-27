Осасуна – Леганес смотреть онлайн 27 июня 2020
Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 32-й турНачало 27 июня 2020г в 20:30 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Осасуна и Леганес, которое состоится 27 июня 2020 года в 20:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании, Ла Лига 2019/20, 32-тур, оно проводится в стране Испания. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Леганес
Леганес
|1
|вр
|Серхио Эррера
|30
|зщ
|Первис Эступиньян
|23
|зщ
|Аридане Эрнандес
|4
|зщ
|Унай Гарсия
|2
|зщ
|Начо Видаль
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|
80'
|8
|пз
|Фран Мерида
|
63'
|20
|пз
|Дарко Брашанац
|
63'
|10
|пз
|Роберто Торрес
|
88'
|22
|нп
|Адриан Лопес
|
80'
|11
|нп
|Энрик Гальего
|21
|пз
|Иньиго Перес
|
63'
|27
|пз
|Хон Монкайола
|
63'
|15
|зщ
|Тони Лато
|
80'
|7
|нп
|Марк Кардона
|
80'
|19
|нп
|Кике Барха
|
88'
|1
|вр
|Иван Куэльяр
|24
|зщ
|Кевин Родригеш
|15
|зщ
|Родриго Тарин
|12
|зщ
|Чидози Авазим
|
46'
|22
|зщ
|Димитриос Сиовас
|6
|пз
|Роке Меса
|
90+2'
|21
|пз
|Рубен Перес
|26
|нп
|Бриан Хиль
|
61'
|9
|нп
|Мигель Анхель Герреро
|20
|нп
|Роже Ассале
|
80'
|19
|нп
|Айтор Руибаль
|
46'
|16
|зщ
|Роберто Росалес
|
46'
|33
|нп
|Хавьер Авилес
|
46'
|5
|зщ
|Хонатан Сильва
|
61'
|17
|пз
|Хави Эрасо
|
80'
|39
|нп
|Manuel Garrido Alvarez
|
90+2'
Запасные
|25
|вр
|Хуан Мануэль Перес
|37
|вр
|Иньяки Альварес
|3
|зщ
|Рауль Навас
|35
|пз
|Хосе Уальде
|34
|пз
|Аймар Орос
|35
|вр
|Пабло Ломбо
|13
|вр
|Хуан Сориано
|2
|зщ
|Марк Наварро
|4
|зщ
|Кеннет Омеруо
|36
|пз
|Иван Аморес
|23
|пз
|Ибраим Амаду
|8
|пз
|Ресио
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Хавьер Агирре
История личных встреч
|2019/20
|17 августа
|Испания - Примера
|Тур 1
|0 : 1
|2016/17
|9 апреля
|Испания - Примера
|Тур 31
|2 : 1
|2016/17
|21 ноября
|Испания - Примера
|Тур 12
|2 : 0
|2015/16
|14 февраля
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 25
|2 : 0
|2015/16
|12 сентября
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 4
|2 : 1
|2014/15
|23 мая
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 40
|1 : 1
|2014/15
|3 января
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 19
|2 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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