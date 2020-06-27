Сельта – Барселона смотреть онлайн 27 июня 2020

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сельта и Барселона, которое состоится 27 июня 2020 года в 18:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании, Ла Лига 2019/20, 32-тур, оно проводится в стране Испания. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Текстовая трансляция

90+6' Финальный свисток! 2:2 по итогам нашего матча. На дубль Луиса Суареса ответили своими голами Федор Смолов и Яго Аспас. Таким образом, «Барселона» потеряла важнейшие очки в чемпионской гонке.

90+5' Момент у «Сельты»! В контратаке хозяев Денис Суарес отпасовал во вратарскую на Нолито, но тот ударом с нескольких метров отправил мяч в тер Штегена!

90+3' Ракитич оказался первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной, попытался пробить, но мяч свалился с ноги и полетел мимо цели.

90+1' Пять минут добавил арбитр к основному времени матча.

89' Яго Аспас Яго Аспас получил желтую карточку за снятие футболки при праздновании гола.

88' 2:2 Яго Аспас Гол! 2:2! Яго Аспас исполнил классный удар мимо стенки из футболистов «Барселоны» в ближний угол ворот тер Штегена!

87' Рафинья взял игру на себя у чужой штрафной и был остановлен фолом со стороны Пике. Может быть опасный стандарт.

86' Артур Вышел на поле Артур.

86' Рики Пуч Ушел с поля Рики Пуч.

84' Санти Мина получил пас на правом фланге атаки и исполнил подачу во вратарскую, где на выходе сыграл тер Штеген.

82' Мартин Брайтвайт Брайтвайт получил желтую карточку за отмашку от соперника.

81' Антуан Гризманн Вышел на поле Гризманн.

81' Луис Суарес Ушел с поля Луис Суарес.

81' Хуниор Фирпо Вышел на поле Фирпо.

81' Жорди Альба Ушел с поля Жорди Альба.

81' Санти Мина Вышел на поле Санти Мина.

81' Хакобо Гонсалес Ушел с поля Гонсалес.

80' Момент у «Сельты»! Нолито получил передачу на линии чужой штрафной и классно низом пробил в угол ворот, но тер Штеген спас свою команду!

78' После паузы на водопой навесил с углового с правого фланга Месси, но уверенно кулаками на выходе сыграл Рубен Бланко.

76' Неудачно пробил Месси со штрафного. После рикошета от стенки мяч ушел на угловой.

75' Месси устремился в скоростной прорыв по центру к чужой штрафной и был остановлен фолом метрах в 25-ти от ворот.

73' Джейсон Мурильо Вышел на поле Мурильо.

73' Нестор Араухо Ушел с поля Араухо.

71' Рафинья получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной и попытался пробить, но угодил в ближайшего соперника.

69' Мартин Брайтвайт Вышел на поле Брайтвайт.

69' Ансу Фати Ушел с поля Фати.

67' 1:2 Луис Суарес Гол! 1:2! Месси прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и отпасовал низом в центр на Суареса, а тот прицельно пробил из-под Араухо в дальний нижний угол ворот.

66' Ракитич навесил с углового с левого фланга в чужую штрафную, где в борьбе упал на газон Пике, но пенальти арбитр не поставил.

64' Фати попытался прорваться в чужую штрафную с левого фланга атаки, но надежно сыграл против него в отборе Айду.

62' Нестор Араухо Араухо получил желтую карточку за грубый фол против Суареса.

60' Рафинья Вышел на поле Рафинья.

60' Окай Йокушлу Ушел с поля Йокушлу.

60' Нолито Вышел на поле Нолито.

60' Фёдор Смолов Ушел с поля Смолов.

60' Филип Брадарич Вышел на поле Брадарич.

60' Брайс Мендес Ушел с поля Брайс Мендес.

57' Месси получил пас от Альбы на линии чужой штрафной и попытался пробить, но угодил в соперника.

55' Месси приблизился к чужой штрафной по центру и на исполнение попытался пробить, но отправил мяч рядом со штангой!

53' Самуэль Юмтити Юмтити получил желтую карточку за фол против соперника в верховом единоборстве в центре поля.

52' Месси обострил игру на правом краю чужой штрафной, попытался прострелить в центр, но там против Видаля на опережение сыграл соперник.

50' 1:1 Фёдор Смолов Гол! 1:1! Йокушлу с передачи от Аспаса вошел в чужую штрафную с правого фланга атаки и отпасовал в центр на свободного Смолова, которому оставалось не промахнуться по воротам с близкой дистанции.

50' Семеду подключился к атаке своей команды по правому флангу, на силу пробить из-за пределов штрафной, но вышло неточно.

48' Яго Аспас ворвался в чужую штрафную и упал на газон в борьбе с защитником, но пенальти арбитр не поставил.

46' Начался второй тайм!

45+2' Перерыв! 0:1 по итогам первого тайма нашего матча. Минимальное преимущество в счете «Барселоне» принес своим голом Луис Суарес с чудо передачи от Лионеля Месси.

45' Две минуты добавил арбитр к первому тайму.

43' Яго Аспас исполнил подачу с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, где первым на мяче был соперник.

42' Яго Аспас на скорости вошел в чужую штрафную с правого фланга атаки, но затянул с принятием решения и в итоге передача в центр от него не прошла.

40' Месси блестяще ушел от двоих соперников и опасно пробил с края штрафной, но мяч пролетел над перекладиной!

38' Пуч попытался пяткой передать мяч партнеру на правом краю чужой штрафной, но послал мяч недостаточно сильно и атака сорвалась.

36' Фати получил пас от Месси в центре чужой штрафной и попытался пробить, но мяч полетел намного выше цели.

34' Брайс Мендес Брайс Мендес получил желтую карточку за фол против Ракитича в центре поля.

32' Видаль получил пас от Месси в центральной зоне у чужой штрафной, низом попытался пробить, но вышло неточно.

30' Паузу на водопой объявил сейчас арбитр.

28' Длительное время контролируют мяч футболисты «Барселоны» в эти минуты матча. Уверенно доминируют сейчас каталонцы.

26' Семеду попытался низом отпасовать в чужую штрафную на Месси, но там первым на мяче был соперник.

24' Денис Суарес передачей низом на левый край чужой штрафной вывел один на один Мендеса, а тот отправил мяч в дальнюю штангу!

22' Сначала удар Смолова, а затем и выстрел Аспаса блокировали из пределов своей штрафной защитники.

20' 0:1 Луис Суарес Гол! 0:1! Месси вместо удара неожиданно навесил со штрафного с 20-ти метров во вратарскую, где Луис Суарес ударом головой отправил мяч точно в цель.

19' Месси передал мяч Видалю в центральной зоне у чужой штрафной, а того остановили при помощи фола. Может быть опасный стандарт.

17' Месси исполнил слишком сильную передачу на левый край чужой штрафной, где Альба лишь проводил мяч за лицевую линию поля.

15' Месси получил возможность для удара из пределов чужой штрафной, но отправил мяч в ближайшего соперника.

13' Жорди Альба Жорди Альба получил желтую карточку за грубую игру локтем в верховом единоборстве на чужой половине поля.

11' Пуч оказался первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной, попытался пробить, но отправил мяч мимо цели.

9' Федор Смолов получил отличную возможность для удара с левого края чужой штрафной, но Юмтити спиной сумел заблокировать этот выстрел.

7' Перекладина! После подачи с углового выше всех выпрыгнул Пике и ударом головой отправил мяч в перекладину чужих ворот.

5' Фати попытался на скорости прорваться в чужую штрафную с левого фланга атаки, но упал на газон в борьбе с защитником, а фола арбитр не зафиксировал.

3' Длительное время контролируют мяч футболисты «Барселоны» на стартовых минутах матча, но пока без опасных моментов.

1' Матч начался!