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Кальяри – Торино смотреть онлайн 27 июня 2020

Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 28-й тур 
Начало 27 июня 2020г в 20:30 мск
КальяриТорино

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Кальяри и Торино, которое состоится 27 июня 2020 года в 20:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии, Серия А 2019/20, 28-тур, оно проводится в стране Италия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Торино
Турин
28 Италия вр Алессио Краньо  
36 Италия зщ Андреа Карбони
87'
40 Польша зщ Себастьян Валюкевич  
22 Греция зщ Хараламбос Ликояннис
66'
3 Италия зщ Федерико Матьелло
59'
23 Италия зщ Лука Чеппители  
6 Хорватия пз Марко Рог  
18 Уругвай пз Наитан Нандес  
4 Бельгия пз Раджа Найнгголан
59'
10 Бразилия пз Жоао Педро
87'
99 Аргентина нп Джованни Симеоне  
8 Италия пз Лука Чигарини
59'
21 Молдавия пз Артур Ионицэ
59'
33 Италия зщ Лука Пеллегрини
66'
12 Италия зщ Фабрицио Каччиаторе
87'
26 Италия нп Даниэле Рагацу
87'
39 Италия вр Сальваторе Сиригу  
5 Италия зщ Армандо Иццо  
34 Нигерия зщ Ола Эйна
74'
29 Италия зщ Лоренцо Де Сильвестри
59'
36 Бразилия зщ Бремер  
33 Камерун зщ Николя Н'Кулу  
88 Венесуэла пз Томас Ринкон
74'
23 Франция пз Суалихо Мейте  
20 Италия пз Симоне Эдера
59'
21 Испания нп Алехандро Беренгер
80'
9 Италия нп Андреа Белотти  
15 Аргентина зщ Кристиан Ансальди
59'
24 Италия нп Симоне Верди
59'
17 Кот-д039;Ивуар зщ Уилфрид Синго
74'
7 Сербия пз Саша Лукич
74'
22 Италия нп Винченцо Миллико
80'
Запасные
1 Бразилия вр Рафаэл  
90 Швеция вр Робин Ольсен  
16 Италия зщ Salvatore Boccia  
35 Италия пз Риккардо Ладинетти  
27 Италия пз Alessandro Lombardi  
37 Италия нп Лука Гальяно  
9 Италия нп Альберто Палоски  
25 Италия вр Антонио Росати  
18 Албания вр Самир Уйкани  
30 Кот-д039;Ивуар зщ Коффи Джиджи  
27 Италия зщ Emin Ghazoini  
4 Бразилия зщ Лянцо Силвейра  
80 Франция пз Мишель Ндари Адопо  
19 Италия пз Фредди Греко  
Главные тренеры
Италия Вальтер Дзенга      
Италия Морено Лонго      
История личных встреч
2019/20 27 октября Италия - Серия А Тур 9 Торино1 : 1Кальяри
2018/19 14 апреля Италия - Серия А Тур 32 Торино1 : 1Кальяри
2018/19 26 ноября Италия - Серия А Тур 13 Кальяри0 : 0Торино
2017/18 31 марта Италия - Серия А Тур 30 Кальяри0 : 4Торино
2017/18 29 октября Италия - Серия А Тур 11 Торино2 : 1Кальяри
2016/17 9 апреля Италия - Серия А Тур 31 Кальяри2 : 3Торино
2016/17 5 ноября Италия - Серия А Тур 12 Торино5 : 1Кальяри
2014/15 15 февраля Италия - Серия А Тур 23 Торино1 : 1Кальяри
2014/15 24 сентября Италия - Серия А Тур 4 Кальяри1 : 2Торино
2013/14 30 марта Италия - Серия А Тур 31 Торино2 : 1Кальяри

Отзывы и комментарии к матчу

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