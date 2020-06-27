Кальяри – Торино смотреть онлайн 27 июня 2020
Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 28-й турНачало 27 июня 2020г в 20:30 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Кальяри и Торино, которое состоится 27 июня 2020 года в 20:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии, Серия А 2019/20, 28-тур, оно проводится в стране Италия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Торино
Турин
|28
|вр
|Алессио Краньо
|36
|зщ
|Андреа Карбони
|
87'
|40
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|22
|зщ
|Хараламбос Ликояннис
|
66'
|3
|зщ
|Федерико Матьелло
|
59'
|23
|зщ
|Лука Чеппители
|6
|пз
|Марко Рог
|18
|пз
|Наитан Нандес
|4
|пз
|Раджа Найнгголан
|
59'
|10
|пз
|Жоао Педро
|
87'
|99
|нп
|Джованни Симеоне
|8
|пз
|Лука Чигарини
|
59'
|21
|пз
|Артур Ионицэ
|
59'
|33
|зщ
|Лука Пеллегрини
|
66'
|12
|зщ
|Фабрицио Каччиаторе
|
87'
|26
|нп
|Даниэле Рагацу
|
87'
|39
|вр
|Сальваторе Сиригу
|5
|зщ
|Армандо Иццо
|34
|зщ
|Ола Эйна
|
74'
|29
|зщ
|Лоренцо Де Сильвестри
|
59'
|36
|зщ
|Бремер
|33
|зщ
|Николя Н'Кулу
|88
|пз
|Томас Ринкон
|
74'
|23
|пз
|Суалихо Мейте
|20
|пз
|Симоне Эдера
|
59'
|21
|нп
|Алехандро Беренгер
|
80'
|9
|нп
|Андреа Белотти
|15
|зщ
|Кристиан Ансальди
|
59'
|24
|нп
|Симоне Верди
|
59'
|17
|зщ
|Уилфрид Синго
|
74'
|7
|пз
|Саша Лукич
|
74'
|22
|нп
|Винченцо Миллико
|
80'
Запасные
|1
|вр
|Рафаэл
|90
|вр
|Робин Ольсен
|16
|зщ
|Salvatore Boccia
|35
|пз
|Риккардо Ладинетти
|27
|пз
|Alessandro Lombardi
|37
|нп
|Лука Гальяно
|9
|нп
|Альберто Палоски
|25
|вр
|Антонио Росати
|18
|вр
|Самир Уйкани
|30
|зщ
|Коффи Джиджи
|27
|зщ
|Emin Ghazoini
|4
|зщ
|Лянцо Силвейра
|80
|пз
|Мишель Ндари Адопо
|19
|пз
|Фредди Греко
Главные тренеры
|Вальтер Дзенга
|Морено Лонго
История личных встреч
|2019/20
|27 октября
|Италия - Серия А
|Тур 9
|1 : 1
|2018/19
|14 апреля
|Италия - Серия А
|Тур 32
|1 : 1
|2018/19
|26 ноября
|Италия - Серия А
|Тур 13
|0 : 0
|2017/18
|31 марта
|Италия - Серия А
|Тур 30
|0 : 4
|2017/18
|29 октября
|Италия - Серия А
|Тур 11
|2 : 1
|2016/17
|9 апреля
|Италия - Серия А
|Тур 31
|2 : 3
|2016/17
|5 ноября
|Италия - Серия А
|Тур 12
|5 : 1
|2014/15
|15 февраля
|Италия - Серия А
|Тур 23
|1 : 1
|2014/15
|24 сентября
|Италия - Серия А
|Тур 4
|1 : 2
|2013/14
|30 марта
|Италия - Серия А
|Тур 31
|2 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Брешия – Дженоа смотреть онлайн 27 июня 2020
Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 28-й тур Начало 27 июня 2020г в 18:15 мск...
Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 28-й тур Начало 27 июня 2020г в 18:15 мск...
Верона - Кальяри смотреть онлайн 20 июня 2020
Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 25-й тур Начало 20 июня 2020г в 22:45 мск...
Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 25-й тур Начало 20 июня 2020г в 22:45 мск...
Торино - Парма смотреть онлайн 20 июня 2020
Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 25-й тур Начало 20 июня 2020г в 20:30 мск...
Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 25-й тур Начало 20 июня 2020г в 20:30 мск...
Серия А обнародовала календарь оставшихся игр
Серия А Серия А опубликовала календарь оставшихся матчей сезона 2019/2020 в чемпионате Италии. Первые после длительной паузы, связанной с...
Серия А Серия А опубликовала календарь оставшихся матчей сезона 2019/2020 в чемпионате Италии. Первые после длительной паузы, связанной с...