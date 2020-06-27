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Лацио – Фиорентина смотреть онлайн 27 июня 2020

Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 28-й тур 
Начало 27 июня 2020г в 22:45 мск
ЛациоФиорентина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лацио и Фиорентина, которое состоится 27 июня 2020 года в 22:45 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии, Серия А 2019/20, 28-тур, оно проводится в стране Италия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Фиорентина
Флоренция
1 Албания вр Томас Стракоша  
15 Ангола зщ Баштуш
46'
33 Италия зщ Франческо Ачерби  
4 Испания зщ Патрисио Габбарон  
16 Италия пз Марко Пароло  
29 Италия пз Мануэль Лаццари
81'
10 Испания пз Луис Альберто
90+1'
21 Сербия пз Сергей Милинкович-Савич  
20 Эквадор нп Фелипе Кайседо
68'
22 Испания нп Хонатан Родригес
81'
17 Италия нп Чиро Иммобиле  
26 Румыния зщ Штефан Раду
46'
11 Аргентина пз Хоакин Корреа
68'
5 Бельгия зщ Джордан Лукаку
81'
77 Черногория зщ Адам Марушич
81'
8 Нидерланды зщ Дьяван Андерсон
90+1'
69 Польша вр Бартломей Дронговский  
17 Италия зщ Федерико Чеккерини
75'
29 Бразилия зщ Далберт
46'
21 Испания зщ Поль Лирола  
20 Аргентина зщ Херман Песселья  
4 Сербия зщ Никола Миленкович  
8 Италия пз Гаэтано Кастровилли  
5 Хорватия пз Милан Бадель
84'
7 Франция пз Франк Рибери
84'
18 Алжир пз Рашид Геззаль  
63 Италия нп Патрик Кутроне
63'
3 Бразилия зщ Игор дос Сантос
46'
28 Сербия нп Душан Влахович
63'
23 Италия зщ Лоренцо Венути
75'
78 Чили пз Эрик Пульгар
84'
11 Италия нп Риккардо Соттиль
84'
Запасные
23 Италия вр Гуидо Гуерриери  
24 Бельгия вр Сильвио Прото  
93 Словакия зщ Денис Вавро  
13 Италия зщ Николо Армини  
52 Италия зщ Лука Фальбо  
49 Португалия зщ Жорже Силва  
28 Бразилия пз Андре Андерсон  
1 Италия вр Пьетро Терраччиано  
32 Италия зщ Кристиан Далле Мура  
93 Сербия зщ Алекса Терзич  
27 Швейцария пз Ники Белоко  
24 Италия пз Марко Бенасси  
88 Гана пз Жозеф Альфред Дункан  
19 Колумбия пз Кевин Агудело  
Главные тренеры
Италия Симоне Индзаги      
Италия Джузеппе Якини      
История личных встреч
2019/20 27 октября Италия - Серия А Тур 9 Фиорентина1 : 2Лацио
2018/19 10 марта Италия - Серия А Тур 27 Фиорентина1 : 1Лацио
2018/19 7 октября Италия - Серия А Тур 8 Лацио1 : 0Фиорентина
2017/18 18 апреля Италия - Серия А Тур 33 Фиорентина3 : 4Лацио
2017/18 26 декабря Кубок Италии 1/4 финала Лацио1 : 0Фиорентина
2017/18 26 ноября Италия - Серия А Тур 14 Лацио1 : 1Фиорентина
2016/17 13 мая Италия - Серия А Тур 36 Фиорентина3 : 2Лацио
2016/17 18 декабря Италия - Серия А Тур 17 Лацио3 : 1Фиорентина
2015/16 15 мая Италия - Серия А Тур 38 Лацио2 : 4Фиорентина
2015/16 9 января Италия - Серия А Тур 19 Фиорентина1 : 3Лацио

Отзывы и комментарии к матчу

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