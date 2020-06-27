Лацио – Фиорентина смотреть онлайн 27 июня 2020
Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 28-й турНачало 27 июня 2020г в 22:45 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лацио и Фиорентина, которое состоится 27 июня 2020 года в 22:45 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии, Серия А 2019/20, 28-тур, оно проводится в стране Италия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Фиорентина
Флоренция
|1
|вр
|Томас Стракоша
|15
|зщ
|Баштуш
|
46'
|33
|зщ
|Франческо Ачерби
|4
|зщ
|Патрисио Габбарон
|16
|пз
|Марко Пароло
|29
|пз
|Мануэль Лаццари
|
81'
|10
|пз
|Луис Альберто
|
90+1'
|21
|пз
|Сергей Милинкович-Савич
|20
|нп
|Фелипе Кайседо
|
68'
|22
|нп
|Хонатан Родригес
|
81'
|17
|нп
|Чиро Иммобиле
|26
|зщ
|Штефан Раду
|
46'
|11
|пз
|Хоакин Корреа
|
68'
|5
|зщ
|Джордан Лукаку
|
81'
|77
|зщ
|Адам Марушич
|
81'
|8
|зщ
|Дьяван Андерсон
|
90+1'
|69
|вр
|Бартломей Дронговский
|17
|зщ
|Федерико Чеккерини
|
75'
|29
|зщ
|Далберт
|
46'
|21
|зщ
|Поль Лирола
|20
|зщ
|Херман Песселья
|4
|зщ
|Никола Миленкович
|8
|пз
|Гаэтано Кастровилли
|5
|пз
|Милан Бадель
|
84'
|7
|пз
|Франк Рибери
|
84'
|18
|пз
|Рашид Геззаль
|63
|нп
|Патрик Кутроне
|
63'
|3
|зщ
|Игор дос Сантос
|
46'
|28
|нп
|Душан Влахович
|
63'
|23
|зщ
|Лоренцо Венути
|
75'
|78
|пз
|Эрик Пульгар
|
84'
|11
|нп
|Риккардо Соттиль
|
84'
Запасные
|23
|вр
|Гуидо Гуерриери
|24
|вр
|Сильвио Прото
|93
|зщ
|Денис Вавро
|13
|зщ
|Николо Армини
|52
|зщ
|Лука Фальбо
|49
|зщ
|Жорже Силва
|28
|пз
|Андре Андерсон
|1
|вр
|Пьетро Терраччиано
|32
|зщ
|Кристиан Далле Мура
|93
|зщ
|Алекса Терзич
|27
|пз
|Ники Белоко
|24
|пз
|Марко Бенасси
|88
|пз
|Жозеф Альфред Дункан
|19
|пз
|Кевин Агудело
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Джузеппе Якини
История личных встреч
|2019/20
|27 октября
|Италия - Серия А
|Тур 9
|1 : 2
|2018/19
|10 марта
|Италия - Серия А
|Тур 27
|1 : 1
|2018/19
|7 октября
|Италия - Серия А
|Тур 8
|1 : 0
|2017/18
|18 апреля
|Италия - Серия А
|Тур 33
|3 : 4
|2017/18
|26 декабря
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 0
|2017/18
|26 ноября
|Италия - Серия А
|Тур 14
|1 : 1
|2016/17
|13 мая
|Италия - Серия А
|Тур 36
|3 : 2
|2016/17
|18 декабря
|Италия - Серия А
|Тур 17
|3 : 1
|2015/16
|15 мая
|Италия - Серия А
|Тур 38
|2 : 4
|2015/16
|9 января
|Италия - Серия А
|Тур 19
|1 : 3
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